Les Français lâchent les SMS, cette étude révèle un changement radical dans leurs habitudes

Une récente étude de l'Arcep révèle un bouleversement dans les habitudes de communication des Français. Les SMS, autrefois incontournables, connaissent un déclin marqué. Parallèlement, une autre tendance se dessine dans la manière dont ils accèdent à Internet.

L'année 2024 a été marquée par un recul de taille de l'utilisation des SMS en France. Elle connait une baisse de 10 % par rapport à l'année précédente. Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), cette tendance reflète un changement profond dans les préférences des utilisateurs. Autrefois au cœur des échanges mobiles, ils sont aujourd'hui largement éclipsés par des plateformes de messagerie instantanée qui sont plus modernes et plus polyvalentes.

En effet, durant le premier trimestre 2024, les utilisateurs français ont envoyé en moyenne 103 SMS par mois, contre 113 l'année précédente. Cette diminution s'explique par la montée en puissance des applications comme WhatsApp, Messenger ou encore iMessage. Ces derniers offrent une communication enrichie avec des messages vocaux, des images, des vidéos, et des appels vidéo sans frais supplémentaires. Les textos, autrefois incontournables, sont désormais perçus comme obsolètes par une large partie de la population.

Les abonnements box Internet ont chuté de 30 % en 2024

En parallèle, les abonnements Internet via les box connaissent également une baisse importante. Au cours des quatre premiers mois de l'année 2024, seulement 290 000 nouveaux abonnements ont été souscrits. Ceci représente une chute énorme de 30 % par rapport à la même période l'année dernière. Ce phénomène est largement attribué à l'évolution des comportements des utilisateurs, qui préfèrent désormais des solutions mobiles plus flexibles.

Les jeunes adultes, particulièrement les 18-25 ans, sont les plus enclins à abandonner les box traditionnelles au profit des forfaits mobiles et des clés 4G/5G. Leur mode de vie, qui est souvent marqué par une mobilité accrue entre études et premiers emplois, les pousse à choisir des options de connexion plus souples et économiques. Avec des offres mobiles devenues de plus en plus compétitives, tant en termes de prix, de quantité de données, et de vitesse, les box Internet perdent progressivement leur attrait pour cette tranche d’âge, modifiant ainsi le paysage de la connectivité en France.

Source : arcep