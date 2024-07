Les fiches du Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 font surface, 60 sites pirates de streaming sont bloqués, c’est le récap

Les fiches techniques du Galaxy Z Fold 6 et du Z Flip 6 finissent sur la toile, 60 sites pirates de streaming bloqués par la justice française, l'arrivée imminente du contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés, c'est le récap des actualité du jeudi 4 juillet 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 4 juillet 2024 ? Du côté de l'automobile, nous avons évoqué cette augmentation à venir des prix des voitures neuves. La faute à l'adoption du GSR 2, une nouvelle réglementation européenne. Dès le 13 juillet 2024, les constructeurs auront l'obligation d'intégrer dans leurs modèles neufs de nombreux systèmes d'aides à la conduite jusqu'alors optionnels (aide au maintien dans la voie, limiteur de vitesse intelligent, etc.). Et qui dit plus d'équipements de série, dit forcément une hausse de la facture.

Dans un autre domaine, le prix du Galaxy Ring a fuité sur la toile. On doit cette indiscrétion à Dealabs Magazine et au leaker réputé Billbil-kun. Selon leurs informations, la bague connectée de Samsung sera proposée au tarif plutôt salé de 449 euros en France. L'accessoire est attendu en boutique dès ce 19 juillet.

Côté jeu vidéo, nous avons également abordé cette mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires de Wii U. En effet, Nintendo vient de mettre fin à ses services de réparation pour la console de salon. Selon les dires du constructeur, les stocks de pièces sont épuisés. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce jeudi 4 juillet.

Le contrôle parental obligatoire bientôt réalité

Le contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés va entrer en vigueur ce 13 juillet 2024. Grâce à cette mesure défendue par le gouvernement Macron depuis plusieurs années, les constructeurs de smartphones, tablettes ou consoles de jeux vont devoir instaurer un système de contrôle parental accessible dès la configuration initiale d'un appareil.

Pour en savoir plus : Le contrôle parental obligatoire arrive dans les smartphones, PC et consoles le 13 juillet 2024, il est temps de s’y préparer

On sait quasiment tout des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

A quelques jours de la présentation officielle, les fiches techniques détaillées des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 ont fini sur la toile. Ecran, processeurs, batterie et autonomie, capteurs photo, mémoire vive et interne, on sait quasiment tout maintenant sur les futurs pliables de Samsung.

Pour en savoir plus : Les fiches techniques du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 ont finalement fuité, les voici au complet

60 sites pirates bloqués par la justice française

Fin juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de plus de 60 sites pirates de streaming. Les FAI ont maintenant l'ordre de bloquer l'accès à ces sites. Ils sont réputés pour diffuser illégalement des compétitions sportives (Formule 1, MotoGP, football), mais aussi des films et séries.

Pour en savoir plus : La justice française bloque plus de 60 sites de streaming pirates, voici la liste complète