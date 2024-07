La justice française bloque plus de 60 sites de streaming pirates, voici la liste complète

Fin juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu des jugements importants contre les sites de streaming pirates. Les fournisseurs d'accès internet sont tenus de bloquer ces sites dans les jours à venir. Des mesures similaires avaient déjà été prises auparavant.

En France, les autorités intensifient leurs efforts contre le piratage. Il y a quelques jours, OpenDNS, un service de Cisco, a suspendu ses opérations en France suite à une décision de justice. Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs de contourner les blocages imposés par les fournisseurs d'accès Internet français. Canal+, un des acteurs majeurs dans cette lutte, avait déjà obtenu des décisions similaires pour bloquer des sites qui diffusaient illégalement des compétitions sportives.

En juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a pris une décision marquante. Trois jugements ordonnent maintenant aux principaux fournisseurs d'accès internet et aux moteurs de recherche de bloquer l'accès à une longue liste de sites de streaming pirates. Ces derniers diffusent sans autorisation des compétitions sportives, des films et des séries, ce qui cause un manque à gagner important pour les entreprises ayants droits.

Plus de 60 sites pirates seront bloqués en France

Les jugements visent spécifiquement les retransmissions illégales de Formule 1, de Moto GP et la diffusion pirate de contenus culturels. Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et leurs filiales doivent mettre en place des mesures pour empêcher l'accès à ces sites. En tout, ce sont plus de cinquante sites qui seront bloqués. Les mesures de blocage incluent le déréférencement par les moteurs de recherche comme Google et Bing.

Voici la liste des sites fermés en France :

adisports.xyz

allworldhd.net

bestmlb.buffstream.io

bienstream.org

centralareana.live

claplivehdplay.ru

cpasmieux.pics

crichd.vip

crvsport.ru

daddylivehd.icu

elixx.xyz

fan2.financefirefly.com

fan5.wellnessjourney.pro

fan6.travelplanspro.com

filmoflix.to

fiveyardlab.com

freestreams-live1se.nu

french-streaming.buzz

futbolenvivo.ru

f1livestream.xyz

godzcast.com

hdss.app

hdss.watch

juststream.golf

lesseriestreaming.org

livetv.lol

livetv764.me

livetv765.me

livetv768.me

ldcstreaming.info

monstream.ing

papadustream.bz

primefoot.ru

sadisflix.ink

senpai-stream.fr

sporttuna.com

sporttuna.site

sporttuna.sx

streamonsport.ru

streameast.buffstream.io

streams.score808.football

top2.financefirefly.com

totalsportek.soccer

volkastream.xyz

wikiserie.info

1.dlhd.sx

26216.stunserver.net

Les opérateurs ont quinze jours pour bloquer les sites de piratage culturel et trois jours pour les sites de sports, avec des restrictions d'accès qui vont pouvoir durer jusqu'à un an et demi. Ces mesures visent aussi les moteurs de recherche pour déréférencer leurs adresses URL. La lutte contre les sites miroirs est également renforcée en permettant une actualisation des mesures en cas de modification des noms de domaine pour contourner les blocages imposés.