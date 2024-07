Ne cassez pas votre Wii U, Nintendo ne peut plus les réparer !

Clap de fin pour le support des Wii U. Nintendo a officiellement cessé ses services de réparation pour la Wii U, donc il vaut mieux vous assurer de faire très attention à votre console, au risque qu’elle demeure cassée pour de bon.

Nintendo a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait épuisé son stock de pièces détachées pour la Wii U, mettant ainsi fin à la prise en charge de la console et de ses périphériques à partir du 3 juillet 2024. Cette décision est l'aboutissement d'un processus de retrait progressif qui a débuté l'année dernière.

En mars 2023, Nintendo a fermé les vitrines numériques de la Wii U et de la 3DS, une étape cruciale dans l’abandon progressif des plateformes. Le processus s'est poursuivi en avril 2024 avec l'arrêt des services en ligne, empêchant les joueurs de participer à des activités multijoueurs sur l'une ou l'autre des consoles.

Les pièces détachées de la Wii U sont en rupture de stock

La Wii U, lancée en novembre 2012, était une console audacieuse pour Nintendo. Elle a introduit une manette unique de type tablette qui pouvait fonctionner à la fois comme un appareil de jeu portable et comme une console de salon traditionnelle lorsqu'elle était connectée à une station d'accueil.

Malgré son concept innovant et une gamme de jeux solide, la Wii U a eu du mal à capter l'attention du marché, ne se vendant qu'à 13,56 millions d'exemplaires dans le monde entier au cours de sa durée de vie. Cela contraste donc avec son successeur, la Nintendo Switch, qui s'est vendue à plus de 141,3 millions d'unités, devenant ainsi la console de salon la plus vendue de Nintendo à ce jour. Le succès fulgurant de la Switch a d’ailleurs peut-être accéléré le voyage de la Wii U vers l'obsolescence.

Pour les fans inconditionnels de la Wii U, cette nouvelle est un rappel de la nécessité de manipuler leurs consoles avec une attention toute particulière. Les services de réparation officiels n'étant plus disponibles, l'entretien de ces appareils va devenir de plus en plus difficile. Les propriétaires devront peut-être faire appel à des services de réparation tiers ou compter sur leurs propres compétences techniques pour maintenir leurs consoles en état de marche.

En ce qui concerne l'avenir, Nintendo a laissé entendre qu'elle dévoilerait sa prochaine console avant la fin de l'année fiscale en cours, en mars 2025. Les rumeurs suggèrent une autre console hybride qui pourrait s'appuyer sur la formule à succès de la Switch, et on en sait d’ailleurs déjà beaucoup à son sujet.