Les enfants utilisent l’IA dès 5 ans, comment mieux les protéger ?

Dans un récent sondage, on apprend que 3% des enfants de 5 à 7 ont déjà discuté avec une IA générative. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter avec l'âge, et qui explose lorsqu'il s'agit d'un assistant vocal. Des experts se sont emparés du sujet pour trouver de meilleures manière de les protéger contre les risques d'une telle utilisation.

À chaque nouvelle génération son fossé culturel. Lorsqu'Internet s'est imposé dans nos foyers, il a été bien difficile pour les parents n'ayant pas grandi avec la technologie de trouver un moyen de réguler son utilisation pour leurs enfants – et, soyons honnêtes, de comprendre comme cela fonctionnait. Même son de cloche à l'arrivée des smartphones ou des réseaux sociaux. Chaque avancée technologique présente son lot de défis pour les parents, le dernier en date étant bien évidemment l'intelligence artificielle.

Comme toujours, il serait bien compliqué de couper totalement l'accès à ChatGPT et ses consorts à son enfant – d'autant que l'IA générative s'invite désormais directement dans leurs jouets. De fait, l'inquiétude a grandi chez les parents ces dernières années, exacerbée par la mort tragique d'un adolescent il y a quelques mois après que ChatGPT l'ait incité à se suicider. OpenAI a certes réagi en ajoutant un contrôle parental à son chatbot, mais il est encore trop tôt pour savoir si cela sera suffisant.

Les parents peinent à limiter le temps que passent leurs enfants sur ChatGPT

En effet, il semblerait que les enfants commencent de plus en plus tôt à utiliser une IA générative. D'après un sondage mené par Pew Research, 3% des parents déclarent que leur enfant âgé de 5 à 7 ans a déjà discuter avec un chatbot. Ce chiffre grimpe à 7% pour les enfants de 8 à 10 ans et à 15% pour les enfants de 10 et 11 ans. Quant aux assistants vocaux (Alexa, Siri, etc.), 40% des enfants des de moins de 12 ans y ont déjà eu recours.

Bien sûr, ce chiffre est bien moins imposant que le reste des écrans qu'utilisent les bambins. Alors que seulement 8% d'entre eux au total ont déjà eu recours à une IA, ils ont plus 90% à regarder la télévision, 68% une tablette et 61% un smartphone. Malgré tout, 42% des parents admettent qu'ils pourraient mieux gérer le temps d'écran de leurs enfants. Ils sont 58% à déclarer qu'ils font ce qu'ils peuvent pour limiter les risques.

Sur le même sujet – Ce smartphone pour enfants bloque les images inappropriées grâce à son IA

Justement, comment s'assurer que son enfant ne se mette pas en danger sans le savoir ? D'après Titania Jordan, chief parent officer chez Bark Technologies, une entreprise spécialisée dans la sécurité des enfants en ligne, c'est avant tout une question d'éducation – aussi bien des parents que des enfants.

“Les parents devraient se renseigner sur l'IA, les chatbots et autres compagnons afin de pouvoir parler à leurs enfants des dangers potentiels qu'ils représentent”, explique cette dernière. Mieux vaut prévenir que guérir, en somme : puisqu'ils apprendront quoiqu'il arrive l'existence de ChatGPT ou autre via leur cercle social, il est plus prudent de prendre les devants et d'avoir une discussion avec eux en amont.

Pour Titiana Jordan, le véritable risque qu'encourent les enfants se trouve dans leur rapport à cette technologie. “Les enfants nouent des relations avec des personnalités générées par l'IA, ce qui est préoccupant”, s'inquiète l'experte. Pour elle, il est donc crucial de leur faire comprendre que les IA ne peuvent pas remplacer un humain sur le plan relationnel. De plus, il est important de leur apprendre à toujours vérifier une information que leur donne une IA.

Enfin, si votre enfant possède un compte sur ChatGPT, vous pouvez activer le contrôle parental de l'application. Voici comment faire :

Cliquez sur votre photo de profil dans ChatGPT Rendez-vous dans Paramètres > Contrôle parentaux Cliquez sur Ajouter un membre de la famille Entrez l'adresse mail utilisée pour le compte de votre enfant Cochez la cache Mon enfant Acceptez la demande envoyée sur la boîte de votre enfant

Le contrôle parental est désormais activé, vous pourrez alors régler les différents paramètres à votre guise.

Source : CNET