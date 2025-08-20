Ce smartphone pour enfants bloque les images inappropriées grâce à son IA

Les smartphones confiés aux enfants inquiètent beaucoup de parents. Entre contenus inadaptés et dérives possibles, le contrôle paraît difficile. HMD pense avoir une réponse avec un nouveau modèle.

HMD Global, connu pour fabriquer encore des téléphones Nokia, développe aussi des smartphones plus sûrs pour les jeunes. Au MWC, la marque a présenté le Fusion X1, une version d’un modèle existant centrée sur la protection en ligne. Objectif : limiter l’exposition aux contenus dangereux et aux dérives des réseaux sociaux.

Pour aller plus loin, HMD dévoile aujourd’hui le Fuse, un téléphone pensé pour les enfants. Il intègre des protections activées par l’IA pour empêcher la capture, l’envoi, l’affichage et la sauvegarde de contenus sexuels. Le blocage s’applique aussi pendant un direct vidéo. La technologie est embarquée au cœur du système et dans l’appareil photo, afin d’agir avant qu’une image ne soit créée ou partagée. Selon la marque, l’ensemble fonctionne sans connexion et reste actif dans chaque application. L’objectif est de rassurer les parents avec une solution prête à l’emploi.

L'IA HarmBlock Plus bloque la capture, l’envoi et la visualisation de nus sur le HMD Fuse

Au cœur du dispositif, on trouve HarmBlock Plus, une IA développée avec SafeToNet. Elle a été entraînée sur 22 millions d’images de nus jugées nocives afin de reconnaître immédiatement les prises de vue à risque. Le modèle fonctionne localement, hors ligne, et intervient dès l’ouverture de la caméra comme au moment du partage. HMD affirme qu’il est impossible de le supprimer, de le tromper ou de le contourner, y compris via un VPN.

L’outil n’extrait pas de données personnelles et agit de la même façon dans toutes les applications. Le Fuse ajoute en parallèle un contrôle parental complet, proche de celui du Fusion X1, pour gérer horaires, permissions et contacts. Les réglages peuvent être allégés avec l’âge de l’enfant.

Le Fuse sera d’abord lancé au Royaume-Uni, où il accompagnera la mise en place de nouvelles règles de protection des mineurs. En France, le contexte réglementaire pourrait favoriser une arrivée rapide. Depuis juillet 2024, tous les appareils connectés doivent intégrer un contrôle parental par défaut. Ce smartphone répond déjà à cette exigence avec ses protections intégrées, ce qui laisse envisager une commercialisation prochaine sur le marché français. HMD n’a toutefois pas communiqué de date précise pour le moment.