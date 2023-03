Nothing annonce les Ear 2, ses nouveaux écouteurs True Wireless à 150 euros

Nothing vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs True Wireless, les Nothing Ear (2). Avec cette itération, la marque britannique reprend la formule établie avec les Ear (1) tout en apportant des changements techniques intéressants.

En 2021, Nothing débarquait sur le marché de la tech avec les Ear (1), écouteurs True Wireless de très bonne qualité vendus à un prix abordable (100 euros au lancement). Deux ans plus tard, la marque maintenant bien installée dans le paysage présente les nouveaux modèles, les bien nommés Ear (2).

Pour cette itération, Nothing a joué la sécurité en reprenant trait pour trait le design des Ear (1). Nous avons toujours ce boitier carré transparent dans lequel nous trouvons les deux écouteurs de 4,7 grammes, eux aussi transparents. Difficile de les différencier du premier modèle visuellement parlant. Les nouveautés sont en réalité à l’intérieur.

Nothing améliore sa formule avec les Nothing Ear (2)

Côté technique, Nothing indique que ses écouteurs sont dotés d’un driver dynamique de 11,6 mm et certifiés Hi-Res Audio. L’intérieur a été revu avec l’utilisation de deux chambres afin d’avoir un son plus impactant. Il faudra tester tout cela à l’écoute. Les autres améliorations sont aussi intéressantes. Désormais, Nothing inclut une réduction de bruit active dynamique (désactivable) qui permet d’ajuster automatiquement l’ANC. Par exemple, si l’ambiance est sonore autour de vous, l’ANC s’active. Dans la rue, il permet de bien entendre tout en écoutant sa musique. Sur le papier, c’est une excellente idée.

Plus encore, les voix sont désormais mieux restituées via le micro, annihilant les bruits parasites alentours lorsque vous êtes au téléphone (technologie Clear Voice). L’application a été revue afin de donner à l’utilisateur plus de choix dans ses réglages de profils (ce qui manquait cruellement aux Ear 1). Autre innovation : la double connexion est supportée. Plus besoin de reconnecter ses Ear (2) à chaque fois que vous changez de terminal, vous pourrez par exemple les utiliser à la fois sur votre PC et smartphone. Enfin, signalons que ces écouteurs sont maintenant certifiés IP54, donc résistants à l'eau et à la poussière.

Les Nothing Ear (2) sont d’ores et déjà disponibles sur le site du constructeur. Ils sont affichés à 149 euros, un tarif sensiblement plus élevé que les Ear (1) à leur sortie (ces derniers ont augmenté depuis). Bien évidemment, nous les testerons prochainement afin de vous donner votre avis.