Les écouteurs Jabra Elite 4 Active enfin disponibles chez la Fnac

Depuis peu chez la Fnac, vous pouvez enfin vous procurer les écouteurs Bluetooth Jabra Elite 4 Active. Retrouvez dans cet article tous les détails concernant les nouveaux écouteurs sans fil.

Annoncés lors du CES 2022 à Las Vegas, les écouteurs sans fils Jabra Elite 4 Active sont enfin disponible chez la Fnac. L'enseigne vous les propose en 3 coloris pour 119,99€.

Les Jabra Elite 4 Active noir Les Jabra Elite 4 Active Bleu Les Jabra Elite 4 Active Vert

En prime, si vous commandez une paire de Jabra Elite 4 Active dès maintenant chez la Fnac, l'enseigne vous offre 4 mois d'abonnement pour Deezer Premium ou Famille et 1 mois d'abonnement pour la plateforme BrutX. De quoi profiter pleinement de vos nouveaux écouteurs sans fil.

Les Jabra Elite 4 Active : une tenue parfaite et un son personnalisé

Certifié IP57, les Jabra Elite 4 Active résistent à la poussière et à l'eau et son ainsi parfaitement adaptés à toutes vos activités. Ils sont dotés de 4 micros et proposent jusqu'à 7 heures d'autonomie sans le boîtier de charge et 28 heures d'autonomie totale avec l'étui de charge. Équipés de la charge rapide, ils permettent 1 heure d'écoute après seulement 10 minutes de chargement.

Gros bons points des écouteurs, ils proposent la suppression active du bruit (ANC), mais aussi un mode HearThrough qui permet d'amplifier les bruits ambiants.

Spécialement conçus pour vous accompagner dans votre pratique sportive, les Jabra Elite 4 Active, couplé à l'application Jabra Sport Life app, vous permettent finalement de suivre votre fréquence cardiaque et d'analyser votre condition physique. Il est même possible de profiter d'un coaching audio personnalisé pendant vos séances sportives.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.