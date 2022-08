Bientôt des SSD plus performants et moins chers grâce à SK Hynix ?

Les SSD de nos ordinateurs et la mémoire de nos smartphones vont être plus performants dès l'année prochaine grâce aux avancées de SK Hynix et de Micron. Et le prix ne va pas forcément aller en augmentant pour autant grâce à un gain de productivité.

Géant de l'industrie des semi-conducteurs, SK Hynix annonce avoir développé une nouvelle technologie de mémoire flash NAND 4D, à 238 couches. L'entreprise sud-coréenne passe un nouveau cap après avoir atteint les 176 couches fin 2020. Elle surpasse de peu son concurrent Micron, qui vient tout juste de lancer les expéditions de ses premiers composants de mémoire NAND à 232 couches, six de moins que chez SK Hynix.

Le fabricant communique des débits de transfert de données 50% plus rapides qu'avec sa génération actuelle et pouvant atteindre jusqu'à 2,4 Gbps. Selon SK Hynix, cette mémoire flash NAND 4D à 238 couches promet également une meilleure efficience énergétique, de l'ordre de 21% en lecture.

De la mémoire flash NAND 4D à 238 couches pour le grand public

Elle permet aussi des gains de 34% en termes de productivité grâce à une surface de cellule plus petite, induisant la possibilité de produire plus de puces sur un même wafer, la plaque de silicium qui sert de base à de nombreux semi-conducteurs. En d'autres termes, SK Hynix devrait pouvoir produire plus rapidement, et avec moins de matière première, ce qui pourrait résulter en une baisse de prix des composants équipés des puces mémoire de la société.

La production de masse des puces basées mémoire flash NAND 4D à 238 couches est prévue pour le premier semestre 2023. Dans un premier temps, SK Hynix va fournir en priorité les SSD grand public pour PC. Suivront les smartphones puis les SSD pour serveurs. Pour l'instant, la firme se concentre sur des modules de mémoire d'une capacité de 512 Go, mais annonce déjà qu'elle prévoit de lancer des puces de ce type offrant 1 To de stockage.

Il est satisfaisant de constater que les progrès continuent d'être très rapides sur le secteur de la mémoire flash, primordial pour nos ordinateurs, smartphones, tablettes et bien d'autres appareils électroniques. Cette avancée va aussi contribuer à rendre plus abordables les solutions de mémoire performantes.