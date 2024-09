Les dimensions du Samsung Galaxy S25 Ultra ont fuité et révèlent une bonne surprise

Les premières fuites autour du Galaxy S25 Ultra commencent à émerger. On connaît maintenant ses dimensions précises, et c’est sans surprise qu'il semblerait que Samsung ait opté pour un modèle encore plus fin, tout en ajustant légèrement son design.

Le Galaxy S25 Ultra est l’un des smartphones les plus attendus de Samsung pour 2025. Cette année, la marque coréenne a décidé de simplifier sa gamme en supprimant le modèle Plus, ne conservant que deux variantes : le Galaxy S25 et le S25 Ultra. Ce choix stratégique permet à la société de se concentrer sur ces deux versions, avec des caractéristiques de pointe. Le modèle Ultra, en particulier, promet des améliorations de taille comme un nouveau capteur photo principal de 200 MP et un nouveau processeur réputé pour ses performances en intelligence artificielle.

Pour rivaliser avec l’iPhone 16 Pro Max, Samsung aurait décidé d’abandonner totalement les puces Exynos au profit des processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Cette dernière, plus performante, devrait garantir une gestion optimisée des tâches complexes. La batterie, bien que toujours de 5000 mAh, sera épaulée par des composants plus économes en énergie qui lui offriront une autonomie améliorée.

Samsung mise sur un design plus fin et arrondi pour le S25 Ultra

Selon les dernières fuites, le Galaxy S25 Ultra présenterait des dimensions légèrement revues, avec une épaisseur réduite à 8,2 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra. En plus de cette finesse, Samsung aurait opté pour des bords plus arrondis, améliorant ainsi la prise en main du téléphone. Ce design plus élégant et ergonomique s’aligne sur les attentes des utilisateurs de smartphones haut de gamme.

Le Galaxy S25 Ultra devrait également être doté d’un écran plus grand de 6,86 pouces avec des bordures encore plus fines. Cette combinaison d’un grand écran et d’un design affiné en fait un concurrent sérieux des futurs iPhone 16 Pro Max et Pixel 9 Pro XL. Samsung vise à offrir un smartphone qui allie puissance et confort, tout en intégrant 16 Go de RAM pour une utilisation plus fluide. Le lancement est attendu pour janvier 2025.