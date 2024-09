Samsung adopte cette mesure de sécurité controversée pour prévenir les fuites de ses secrets

Samsung adopte une méthode intrigante et inquiétante pour éviter les fuites de secrets industriels. Cette nouvelle technologie pourrait bien changer la façon dont les employés accèdent aux systèmes de l'entreprise.

Les fuites de produits non annoncés sont devenues monnaie courante pour Samsung, à l'image des récentes révélations sur les Galaxy Buds 3 Pro ou encore le Galaxy Z Fold 6 Slim, dévoilés avant leur sortie officielle. Ces incidents rappellent à quel point les informations sensibles peuvent facilement sortir des murs de l'entreprise. Pour faire face à ce problème, la société a décidé de renforcer ses mesures de sécurité en introduisant une nouvelle technologie de reconnaissance faciale pour contrôler l'accès à ses systèmes et protéger ses secrets les plus précieux. Ce dispositif est destiné à assurer que seuls les employés autorisés puissent accéder aux informations confidentielles.

À partir du 2 septembre 2024, plusieurs branches de Samsung, dont Samsung Display, Samsung Electronics, Samsung SDI, et Samsung SDS, commenceront à tester ce nouveau système d'authentification. Il exige que les employés scannent leur visage sous six angles différents avant de pouvoir accéder aux systèmes internes de l'entreprise. Cette mesure s'adresse particulièrement aux sous-traitants, aux voyageurs d'affaires, aux télétravailleurs, et aux employés détachés.

Samsung veut empêcher les fuites grâce à la reconnaissance faciale

En plus de l'authentification initiale, le nouveau système de Samsung permet une surveillance continue des employés à distance. Si l’un d’entre eux quitte son poste ou si une autre personne est détectée devant l'écran, le système coupe automatiquement l'accès et éteint ce dernier. Cette approche vise à minimiser les risques de fuites de données sensibles, une problématique à laquelle l’entreprise est constamment confrontée.

Cependant, cette nouvelle mesure a suscité des inquiétudes parmi les syndicats, qui estiment que le système de reconnaissance faciale pourrait aller trop loin dans la surveillance des employés. Ils craignent que cette technologie ne soit trop intrusive, bien que Samsung affirme qu'elle est nécessaire pour renforcer la sécurité et protéger les informations sensibles face aux fuites qui continuent de se produire.

