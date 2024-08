La batterie du Galaxy S25 Ultra se dévoile et c’est décevant

Grâce à un document de certification, on connaît la capacité de la batterie du futur Galaxy S25 Ultra. Si vous vous attendiez à une vraie évolution par rapport au modèle précédent, vous allez être déçu.

Cela fait longtemps que plusieurs fabricants de smartphones ont choisi de décliner leurs modèles sous différentes tailles. Apple, Google ou Samsung le font par exemple et l'intérêt est multiple. D'abord cela permet de profiter d'un écran plus ou moins grand évidemment. Mais c'est aussi l'occasion d'établir des tarifs différents, tout en “récompensant” les acheteurs des versions les plus chères avec des composants ou des fonctionnalités exclusives.

Parmi ces différences, la taille de la batterie est l'une des plus évidentes. En plus de l'écran, c'est d'ailleurs la seule chose qui différencie un Pixel 9 Pro d'un Pixel 9 Pro XL par exemple. Et avec des processeurs toujours plus puissants et un recours massif à l'intelligence artificielle, énergivore, on s'attend à ce que chaque nouvelle génération de smartphone fasse mieux que la précédente en matière d'autonomie. Pour le futur Galaxy S25 Ultra, ce n'est pas gagné visiblement.

Voici la capacité de la batterie du Galaxy S25 Ultra, on s'attendait à mieux

Même si le smartphone haut de gamme de Samsung n'est pas encore sorti, on sait déjà que le S25 Ultra ne devrait pas intégrer d'une batterie nouvelle génération. Ce n'est pas forcément rédhibitoire cela dit, une plus grande capacité peut déjà faire l'affaire en attendant. Et c'est là où le bât blesse : d'après la base de données de l'organisme China Compulsory Certification (CCC), la batterie du Galaxy S25 sera de 4 885 mAh, ce qui se traduira par 5 000 mAh sur la fiche produit. Ce chiffre vous dit quelque chose ? Normal, c'est le même que pour le Galaxy S24 Ultra.

Lire aussi – Galaxy S25 Ultra contre iPhone 16 Pro : qui aura la puce la plus puissante ? Ce benchkmark répond déjà à la question

Pas d'amélioration à ce niveau-là donc. Mais on peut imaginer pourquoi Samsung a pris une telle décision. En terme de design, une plus grosse batterie signifie souvent un mobile plus épais et plus lourd, ce que le constructeur coréen ne souhaite probablement pas. Il a peut-être aussi misé sur des optimisations logicielles qui feront gagner en autonomie. Réponse début 2025.

Source : MyDrivers