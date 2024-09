Galaxy S25 : Samsung aurait fait ce choix pour pouvoir rester compétitif face aux iPhone 16

Samsung pourrait bien corriger l’un des plus gros problèmes de ses smartphones Galaxy haut de gamme en optant uniquement pour des puces signées Qualcomm sur la prochaine génération.

Alors que le lancement du Galaxy S25 est prévu dans seulement quatre mois, la principale source de débat parmi les consommateurs concerne le choix du processeur de ces prochains flagships de Samsung. Si l'on s'attendait à ce que la marque coréenne utilise un mélange de puces Exynos et Snapdragon pour la série Galaxy S25, un nouveau rapport affirme que l'entreprise se concentrera exclusivement sur le Snapdragon.

Selon Hankyung, le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra utiliseront tous le Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy à l'échelle mondiale. Samsung devait initialement équiper les Galaxy S25 et S25+ du processeur Exynos 2500, mais l’entreprise devrait finalement seulement opter pour les puces de Qualcomm, jugées plus performantes.

Les puces Qualcomm seraient mieux armées pour l’IA

Cette nouvelle approche diffère de la situation actuelle, où le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ sont dotés de l'Exynos 2400 dans la plupart des pays, tandis que le Galaxy S24 Ultra embarque exclusivement le Snapdragon 8 Gen 3. Apparemment, Samsung souhaite désormais n'utiliser que « les composants les plus performants ».

Cette décision semble motivée par la volonté de Samsung de s'imposer face à la concurrence sur les performances liées à l'intelligence artificielle. Avec l'iPhone 16 d'Apple, qui mettra l'accent sur l'IA, et les efforts de firmes chinoises comme Huawei et Xiaomi, Samsung ne veut pas prendre de risque et opterait pour la meilleure puce du marché.

Le Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy apporterait des améliorations significatives, supérieures à 30 %, en termes de performances IA et graphiques. Des capacités qui devraient permettre au Galaxy S25 de rivaliser avec le iPhone 16 et de conserver une longueur d’avance avec l'IA sur smartphone.

L'utilisation historique de l'Exynos par Samsung s'explique aussi par des considérations économiques. Le fait d'avoir deux fournisseurs permettait de négocier de meilleurs tarifs entre la division System LSI de Samsung et Qualcomm, qui se disputent les plus gros volumes de commandes. Il se pourrait alors que les Galaxy S25 arrivent à un tarif légèrement plus élevé que leurs prédécesseurs.