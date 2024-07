Galaxy S25 : Samsung devrait abandonner un des smartphones de la série, ils ne seront plus que deux

Alors que l’on était habitués depuis des années à avoir droit à trois nouveaux modèles dans la série phare de Samsung, les Galaxy S25 ne seraient plus que deux. Samsung aurait fait le choix d’abandonner l’un d’entre eux.

Samsung envisagerait de simplifier sa gamme de smartphones phares en supprimant le modèle Plus, en commençant par la série Galaxy S25. En effet, selon un rapport récent d'Android Headlines, des preuves suggèrent que Samsung travaille actuellement sur les Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra, sans aucun signe de développement d'un modèle Plus.

Cette information provient des listes de la base de données IMEI, où les numéros de modèle du S25 standard (SM-S931B/DS) et des différentes versions du S25 Ultra (SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N et SM-S9380) ont été repérés. Il n'est pas fait mention d'un Galaxy S25 Plus. Tous les modèles S24 étaient déjà connus à cette période de l'année en 2023.

Pas de Galaxy S25+ en 2025 ?

Bien que la raison exacte de cette décision potentielle ne soit pas claire, il est probable que Samsung cherche à rationaliser ses offres et à réduire la confusion parmi les consommateurs. Le modèle Plus a souvent occupé une position intermédiaire quelque peu délicate entre les versions standard et Ultra, peinant parfois à justifier son existence en termes de fonctionnalités et de prix. Il s’agit d’ailleurs à chaque fois du modèle le moins populaire de la série.

Malgré l'absence du modèle Plus dans les fuites actuelles, d'autres détails ont été découverts concernant la série Galaxy S25 sont apparus. Le modèle Ultra devrait bénéficier d'importantes améliorations au niveau de l'appareil photo, notamment un nouveau capteur principal de 200 MP, un appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels et des améliorations au niveau du téléobjectif. En outre, toute la gamme S25 devrait être équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, qui pourrait apporter des capacités d'upscaling de jeux alimentées par l'IA.

Il est intéressant de noter que le Galaxy S25 Ultra serait le téléphone Ultra le plus fin depuis le Note 20 Ultra. Le leaker Ice Universe annonce également que ce dernier changera de design, laissant derrière lui les bords carrés emblématiques pour des coins plus arrondis. On en saura évidemment davantage rapidement, probablement d’ici la fin de l’été.