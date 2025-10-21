Les clés de votre voiture en option ? Voici la nouvelle idée de Tesla

Après la polémique sur les poignées de portes difficiles à ouvrir, Tesla s’apprête à supprimer un autre élément essentiel. Le constructeur envisage de ne plus inclure de clés physiques avec certains modèles neufs.

Tesla n’en est pas à sa première controverse liée à ses choix de conception. Il y a quelques semaines, la marque annonçait vouloir modifier ses poignées de portes après plusieurs accidents ayant piégé des passagers à l’intérieur. Aujourd’hui, un nouveau changement fait débat. Cette fois, le constructeur pourrait tout simplement retirer les clés physiques de certains modèles, au profit de son système d’ouverture via smartphone.

Selon le média Not A Tesla App, le manuel d’utilisation américain des Model 3 et Model Y ne mentionne plus les deux cartes-clés traditionnellement fournies à l’achat. Ces dernières au format carte bancaire permettaient jusqu’ici de déverrouiller la voiture grâce à une puce sans contact. Leur disparition laisse penser que Tesla pourrait bientôt les retirer des versions d’entrée de gamme vendues aux États-Unis, les proposant ensuite en option payante. En Europe, aucune modification de ce type n’a encore été pour le moment observée.

Tesla pourrait supprimer les clés physiques pour réduire les coûts de production de ses voitures

Depuis plusieurs années, Tesla encourage ses utilisateurs à utiliser leur téléphone comme clé. L’application mobile de la marque permet de verrouiller ou démarrer le véhicule grâce à la connexion Bluetooth. Ce système fonctionne bien dans la majorité des cas, mais il peut poser problème lorsqu’un tiers, comme un garagiste ou un voiturier, doit accéder à la voiture. Les cartes physiques servaient justement à pallier ces situations. Leur suppression risque donc de compliquer la vie quotidienne de certains conducteurs.

Derrière cette décision, Tesla chercherait surtout à réduire les coûts. Chaque carte ne coûte que quelques dollars à produire, mais sur plus d’un million de véhicules vendus par an, l’économie devient significative. Le constructeur pourrait également vendre ces clés séparément, pour environ 40 dollars (soit près de 38 euros) l’unité. Une stratégie qui semble anodine, mais qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions de dollars supplémentaires à la marque. Reste à voir comment réagiront les futurs utilsateurs, déjà habitués aux décisions parfois surprenantes d’Elon Musk.