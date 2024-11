Les classiques Unreal et Unreal Tournament sont désormais gratuits grâce à Internet Archive

Une décision historique pour la préservation du jeu vidéo : Epic Games vient d'autoriser officiellement la distribution gratuite de deux monuments du jeu de tir : Unreal (1998) et Unreal Tournament (1999) sur la plateforme Internet Archive.

La bonne nouvelle, initialement partagée sur le Discord d'OldUnreal fin octobre avant d'être largement relayée sur Resetera, a été confirmée par un porte-parole d'Epic Games : « Nous confirmons qu'Unreal 1 et Unreal Tournament sont disponibles sur archive.org et que chacun est libre de partager et jouer à ces versions ».

Pour les joueurs souhaitant redécouvrir ces classiques, l'équipe d'OldUnreal a développé des installateurs modernes qui simplifient considérablement le processus d'installation sur les systèmes actuels. Ces outils téléchargent automatiquement les fichiers depuis Internet Archive et effectuent les ajustements nécessaires pour une compatibilité optimale avec Windows.

Les jeux sont accompagnés de quelques contraintes techniques

Cependant, les joueurs doivent garder à l'esprit certaines particularités liées au grand âge de ces titres. La définition par défaut de 640 x 480 peut surprendre sur les écrans 4K modernes, et les commandes d'origine (touches fléchées pour le déplacement, souris inversée) reflètent les standards de l'époque. Des ajustements seront nécessaires pour adapter les contrôles aux habitudes actuelles.

L'importance historique de ces jeux ne saurait être sous-estimée. Unreal, du même nom que le moteur graphique, a marqué son époque par ses graphismes révolutionnaires et son éditeur de niveaux novateur, tandis qu'Unreal Tournament a redéfini les standards du jeu en ligne multijoueur. Cette dernière innovation s'est d'ailleurs révélée particulièrement visionnaire, comme en témoigne l'omniprésence actuelle du multijoueur dans les FPS modernes.

Ironiquement, cette annonce intervient plusieurs années après l'échec d'Epic à relancer la franchise Unreal Tournament. Un nouveau projet, annoncé en 2014, avait été abandonné suite au succès phénoménal de Fortnite. Si l'avenir de la série reste incertain, cette initiative garantit au moins la préservation de son héritage pour les générations futures.

Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large de préservation du patrimoine vidéoludique, rejoignant d'autres initiatives récentes comme l'engagement renouvelé de GOG à rendre les jeux classiques jouables sur les PC modernes.

Pour les joueurs nostalgiques comme pour les curieux souhaitant découvrir ces pierres angulaires du jeu de tir à la première personne, le moment n'a jamais été aussi propice pour plonger dans l'univers d'Unreal.