Les Chromebooks devraient permettre de diffuser des applications Android depuis votre smartphone

Les Chromebooks pourraient-ils bientôt faire tourner des applications de votre smartphone en streaming ? C’est en tout cas que ce suggère la dernière mise à jour de Google Play Services, repérée par XDA Developers.

Les Chromeboks prennent de plus en plus de place sur le marché des PC portables et pour cause : ils gagnent en qualité au fil des mises à jour. L’une des prochaines updates pourraient d’ailleurs drastiquement changer l’expérience utilisateur, puisqu’il serait possible de streamer des applications de votre téléphone à votre ordinateur portable.

Rien de concret pour l’instant, mais des indices allant dans ce sens ont été repérés par XDA Developers. Google Play Service est passé à la version 21.21.12 sur smartphones. Comme le note le site, il n’y a pas de changement notables d’apportés, toutefois, en fouillant un peu le code source, il a trouvé quelque chose d’intéressant.

En effet, dans le code existe une mention qui n’était pas là avant : « Stream Apps to your Chromebooks ». On ne peut faire plus clair.

Les Chromebooks pourraient bien streamer des applications

Pour le moment, cette application n’est pas disponible, mais elle est bien présente dans le code de Google Play Services. Elle avait d’ailleurs déjà été repérée par XDA Developers en février. Son arrivée n’est donc qu’une question de temps et cela pourrait beaucoup plaire aux utilisateurs de Chrome OS. Ce ne serait pas la première fonctionnalité signant une convergence entre le système d'exploitation et Android. Par exemple, Phone Hub permet d’avoir des informations de votre smartphone directement sur votre Chromebook, un peu à la manière d’un Your Phone de Windows ou de MacOS. Streamer des applications entrerait donc entièrement dans cette logique.

Chrome OS fête ses dix ans cette année. Au début pensé comme un outil abordable pour les étudiants, il a longtemps stagné. Le tournant de son histoire a eu lieu en 2016, année où toutes les applications Android sont devenues compatibles. Un tout nouvel univers s’ouvrait alors aux possesseurs de Chromebook.

Aujourd’hui, les Chromebooks restent largement minoritaires sur le marché, ne dépassant à peine les 2% sur le marché international des systèmes d’exploitation, mais il a réussi à s’installer dans la durée. Aux Etats-Unis, Chrome OS dépasse les 6% de parts de marché, selon Statscounter.

Source : XDA Developers