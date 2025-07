Faut-il que Nvidia et AMD arrêtent de vendre des cartes graphiques avec 8 Go de RAM ?

Les chiffres de vente d'un commerçant semblent indiquer que les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM n'ont pas le vent en poupe.

À l'annonce cette année des RX 9060 XT d'AMD ou des RTX 5060 Ti, RTX 5060 et RTX 5050 de Nvidia, les joueurs ont relancé le débat à chaque fois : est-il encore pertinent de commercialiser des cartes graphiques dédiées munies de seulement 8 Go de VRAM en 2025 ? Cela fait déjà plusieurs générations que les modèles d'entrée de gamme des GPU sont proposés avec 8 Go de VRAM, alors que les besoins de ressources des jeux ne cessent de croître.

AMD et Nvidia ne communiquent pas sur leurs chiffres de ventes, ni la plupart des distributeurs. Mais comme repéré par TechPowerUp, une boutique en ligne allemande, Mindfactory.de, affiche le nombre d'exemplaires vendus pour chacun de ses modèles de carte graphique au catalogue.

8 Go de VRAM, trop juste pour une carte graphique ?

Et il n'y a pas photo, le commerçant écoule bien plus de GPU avec 16 Go de VRAM qu'avec 8 Go. Si la RTX 5060 et la RTX 5050 sont toutes deux limitées à 8 Go, la RTX 5060 Ti et la RX 9060 XT se déclinent chacune en une version 16 Go et une autre 8 Go. La différence de popularité est saisissante :

RTX 5060 Ti

1 675 ventes pour le modèle 16 Go

110 ventes pour le modèle 8 Go

RX 9060 XT

885 ventes pour le modèle 16 Go

30 ventes pour le modèle 8 Go

Bien sûr, on ne peut pas se baser que sur les chiffres d'un commerçant pour tirer des conclusions générales, mais on a au moins une vision claire de la situation pour un acteur du marché. Dans notre test de la RTX 5060 Ti, nous vous conseillons de privilégier la version 16 Go. Dans notre test de la Radeon RX 9060 XT, nous recommandons également d'éviter la configuration 8 Go. La différence de performances entre 8 et 16 Go de VRAM est assez importante. Chez Nvidia comme chez AMD, l'écart de prix est par contre faible entre les deux versions sur cette génération, ne donnant que peu d'intérêt aux cartes graphiques 8 Go.

Il y a quelques semaines, AMD justifiait les 8 Go de VRAM sur certaines de ses cartes graphiques en indiquant que de très nombreux joueurs n'avaient pas besoin de plus, sur les jeux en ligne par exemple. Mais dans ce cas, autant se tourner vers un GPU plus ancien et moins cher.