Les CAPTCHA sont inutiles, les bots résolvent ces tests mieux que les humains, d’après cette étude

La publication d’une étude conjointe menée par des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich, de l’Université de Californie à Irvine et de Microsoft va probablement remettre en question l’utilisation des CAPTCHA comme moyen de prouver que les visiteurs d’un site Internet sont effectivement des êtres humains et pas des robots.

En préambule de leur publication scientifique, les professeurs Searles, Nakatsuka, Ozturk, Paverd, Tsudik, et Enkoji déclarent : « depuis près de vingt ans, les CAPTCHA sont largement utilisés comme moyen de protection contre les robots. Au fil des ans, à mesure que leur utilisation s’est développée, les techniques permettant de vaincre ou de contourner les CAPTCHA n’ont cessé de s’améliorer ».

Les CAPTCHA sont des programmes utilisés sur de nombreux sites Internet pour empêcher la fraude à la carte de crédit, par exemple, alors que les cybercriminels utilisent toujours plus fréquemment des programmes automatisés pour pirater les systèmes. Certains défis consistent, par exemple, à choisir les images représentant des feux de circulation ou des voitures. En substance, il s’agit de tests visuels que seuls des êtres humains peuvent compléter tant ils sont compliqués.

Les bots sont devenus plus forts que les humains pour résoudre les CAPTCHA

Mais ça, c’est pour la théorie, car en pratique les progrès accomplis dans la vision automatique et l’Intelligence artificielle permettent désormais aux machines et aux bots de répondre aussi bien, mais surtout, plus vite que des sujets humains. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont demandé à chacun des 1400 participants de résoudre et évaluer le niveau de difficulté de dix captchas soumis par 120 des sites Internet les plus populaires au monde.

Pour les scientifiques, la conclusion de leur recherche est sans appel : les robots finissent les tests plus rapidement et avec plus de précision que nous. En effet, avec les CAPTCHA, les développeurs Web et les cybercriminels se livrent à un véritable jeu du chat et de la souris. Mais la conséquence pour les internautes est que les tests à résoudre sont toujours plus complexes et fastidieux. Est-il temps d’abandonner cette technique d’authentification ? La réponse est oui pour Google et Apple, qui veulent la peau des CAPTCHA et proposent une alternative.