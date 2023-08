Google et Apple veulent la peau des CAPTCHA et c’est pour très bientôt

Attendue depuis 2 ans, la fin des CAPTCHA va devenir une réalité très prochainement. Google et Apple ont annoncé leur nouveau système pour vérifier que vous n'êtes pas un robot sur Internet.



Non, je ne suis pas un robot. Oui, je peux cliquer sur ces trois images de vélo. Oui, je vois qu'il y a marqué [email protected] Ça vous dit quelque chose ? Les CAPTCHA bien sûr ! Ce système de vérification censé prouver que vous êtes bel un bien un être humain. Introduits à l'origine pour lutter contre les programmes malveillants automatisés, ils sont devenus au fil du temps une obligation pénible. Dans certains cas, se connecter à un service devenait un enfer. À tel point qu'on a vu apparaître des moyens officiels de les contourner.

Le problème, c'est que l'émergence de l'intelligence artificielle a rendu les CAPTCHA obsolètes. Des études montrent qu'une IA peut les résoudre en une vingtaine de secondes. Face à cela, il fallait impérativement un nouveau système. On a alors vu émerger l'authentification à 2 facteurs et la biométrie. Comme cela restait quand même contraignant, Google et Apple ont souhaité proposer autre chose. Et après deux ans de gestation, leur projet va enfin voir le jour.

Google et Apple lancent leur système pour mettre fin aux CAPTCHA

D'ici la fin de l'année, les deux géants de la Tech vont lancer un système de vérification unique. L'utilisateur va s'identifier une seule fois en ouvrant Chrome ou Safari, ce qui crée un jeton numérique enregistré et stocké dans le navigateur. À partir de là, il n'aura plus besoin de passer par un CAPTCHA pour se connecter à un autre service pendant sa session. Le jeton se charge d'indiquer à tous les sites que oui, c'est bien un être humain derrière le clavier.

On manque encore de détails sur le fonctionnement exact du système. Est-ce qu'il prend la forme d'une simple connexion à son compte Google ou Apple ? Dans ce cas, que faire si vous ne souhaitez pas vous identifier ? Heureusement, il n'y a plus que quelques mois à attendre pour être définitivement fixé, et surtout dire adieu aux CAPTCHA pour de bon.

Source : Cybersecurity Insiders