Les câbles Thunderbolt 5 atteindront 80 Go/s, deux fois plus rapides que Thunderbolt 4

C’est officiel, Intel travaille bel et bien sur sa nouvelle norme Thunderbolt 5. La firme a confirmé la chose dans un communiqué avec une annonce en grande pompe : les câbles compatibles bénéficieront d’une bande passante de 80 Go/s, soit une vitesse de transfert deux fois plus rapide que pour le Thunderbolt 4. Aucune date de lancement n’a été évoquée pour le moment.

Voilà plus d’un an que Thunderbolt 5 a commencé à faire parler de lui. À l’époque, une petite indiscrétion nous apprenait que les câbles compatibles pourraient proposer une bande passante monstrueuse de 80 Go/s. Aujourd’hui, Intel a confirmé ce chiffre, dans un communiqué annonçant officiellement l’arrivée de la norme. Cela signifie que les câbles Thunderbolt 5 seront deux fois plus rapides que ceux sous Thunderbolt 4, lui-même 4 fois plus rapide que l’USB 3.

Mieux encore, Intel indique que les moniteurs pourront bénéficier quant à eux d’une bande passante de 120 Go/s. Ces performances permettront de réduire drastiquement la latence pour les écrans 8K HDR, idéal donc pour les joueurs et les métiers créatifs. Ça ne s’arrête pas là : le constructeur a également promis des SSD deux fois plus rapides, destinés aux PC portables gaming. Il faudra néanmoins changer les boîtiers pour en profiter.

Les performances de Thunderbolt 5 sont ahurissantes

Autre bonne nouvelle : les câbles Thunderbolt 5 prendront en charge la norme DisplayPort 2.1 récemment annoncée, ce qui améliorera également le débit sur les câbles plus longs. « Intel a toujours été le pionnier et le leader de l’industrie en matière de solutions de connectivité filaire, et Thunderbolt est maintenant le port courant sur les PC mobiles et intégré dans trois générations de CPU mobiles Intel », a déclaré Jason Ziller, directeur général de la connectivité client chez Intel.

Sur le même sujet — Apple : après la chiffonnette à 25 €, voici le câble Thunderbolt à 179 €

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire avancer l’industrie avec la prochaine génération de Thunderbolt construite sur la spécification USB4 v2, avancée à cette nouvelle génération par Intel et d’autres membres de l’USB Promoter Group. » Intel devrait revenir plus en détail sur Thunderbolt 5 au cours de l’année 2023. Pour le moment, aucune date de lancement ni de présentation n’a été dévoilée.

Source : Intel