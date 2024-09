Une bonne nouvelle attend les futurs acheteurs de voitures électriques selon cette étude

Le marché des voitures électriques est en pleine transformation. Pour que cette technologie soit adoptée par le plus grand nombre, les constructeurs doivent proposer des modèles plus accessibles. De nouvelles gammes de véhicules abordables arrivent bientôt et vont rendre l’électrique plus attractif que jamais.

L’avenir de l’industrie automobile est indéniablement électrique. Face aux préoccupations écologiques et aux nouvelles régulations en matière de pollution, les conducteurs doivent se tourner vers des solutions plus durables. Cependant, pour rendre ces véhicules attractifs pour le grand public, le prix reste un facteur clé. Les voitures électriques, souvent jugées trop chères, freinent encore l’adhésion massive des utilisateurs.

Pourtant, une vague de nouveaux modèles électriques plus abordables s'apprête à envahir le marché européen. D’ici 2025, plusieurs constructeurs devraient proposer des véhicules électriques à des prix inférieurs à 25 000 euros. Cela pourrait enfin rendre ces voitures plus accessibles au grand public et permettre d'atteindre l’objectif de 24 % des ventes en véhicules électriques d’ici cette date.

Il y aura un large choix de véhicules électriques abordables en 2025

Selon une étude récente de l’ONG Transport & Environment (T&E), cette augmentation des ventes sera en partie portée par l'arrivée de plusieurs modèles électriques sous la barre des 25 000 euros. D’ici 2025, près d’un quart des voitures vendues en Europe pourraient être électriques, grâce à ces nouveaux modèles. Des véhicules comme la Mini Aceman, les Kia EV3, EV4 et EV5, ainsi que la nouvelle Ford Puma électrique sont très attendus chez nous. Les constructeurs de notre continent doivent désormais rivaliser avec les fabricants chinois, qui se démarquent par des prix attractifs et une technologie avancée.

Les marques européennes, telles que Volkswagen ou Stellantis, devront rivaliser d'ingéniosité pour proposer des modèles compétitifs face à cette vague de voitures chinoises à bas coût. Cependant, l'arrivée de ces véhicules moins chers pourrait bien relancer le marché, en attirant une nouvelle catégorie d'acheteurs. Le prix plus bas, couplé à une meilleure autonomie et des options technologiques avancées, sera décisif pour convaincre les conducteurs. Une fois ces modèles disponibles en masse, les ventes devraient connaître une forte croissance, permettant ainsi de franchir le cap des 24 % de parts de marché d’ici 2025.

Source : T&E