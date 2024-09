La recharge sans fil bientôt réalité chez Tesla ? Ces brevets le confirment

Alors que Tesla s'apprête à présenter officiellement son taxi autonome en octobre 2024, la marque poursuit visiblement ses travaux sur une technologie de recharge sans fil, la preuve avec ces demandes de brevets.

La recharge sans fil pour les voitures électriques est encore loin d'être réalité. Pour autant, cette technologie est régulièrement au centre d'expériences menées par la communauté scientifique et les constructeurs automobiles.

On pense notamment à ces tests prometteurs menés par Vinci Autoroute aux Etats-Unis. En effet, des portions de voies à grande vitesse ont été “électrifiées” en quelque sorte afin de permettre aux véhicules de recharger leur batterie en pleine course.

Mais attention, cette solution est loin d'être opérationnelle et malgré des résultats concluants, elle sera réservée exclusivement aux poids lourds électriques. Pour les particuliers, l'application de la recharge sans fil présente déjà moins d'intérêt pratique en soi. Utiliser un câble se veut bien plus simple et plus efficace d'un point de vue énergétique.

En revanche, dans le cas d'une flotte de voitures autonomes, la recharge sans fil est intéressante à plus d'un titre. Pour un opérateur, bénéficier d'une telle solution changerait la donne. On le sait, Tesla travaille d'arrache pied depuis des années pour développer cette technologie. Quelques semaines après le lancement du Cybertruck, nous avons d'ailleurs appris que le pickup électrique embarquait justement des connecteurs de charge à induction. Ce qui confirme donc qu'à termes, le véhicule pourrait recharger ses batteries sur une plaque de recharge à induction.

Tesla planche sur la recharge sans fil, ces brevets le prouvent

Or, Tesla vient tout juste de publier quatre demandes de brevets relatives à la recharge sans fil. Les intitulés parlent d'eux même :

interrupteur de court-circuitage pour la recharge par induction

capteurs de température pour la recharge sans fil

topologie du circuit de charge sans fil

Estimation des paramètres pour la recharge sans fil

Comme le laissent entendre ces documents, Tesla axe surtout ses travaux sur la gestion de l'électronique de puissance à l'intérieur du système, l'idée étant d'optimiser l'efficacité énergétique. Concrètement, la solution de Tesla se présenterait comme une sorte de tapis de recharge, sur lequel un véhicule pourrait recharger ses batteries par induction.

Et si Tesla n'évoque aucun modèle de son catalogue potentiellement compatible avec cette technologie, le Robotaxi semble à nos yeux le candidat idéal. Quoiqu'il en soit, nous en aurons le coeur net très prochainement, puisque le constructeur doit officiellement présenter son taxi autonome ce 10 octobre 2024 au sein des studios Warner Bros.

Source : Electrek