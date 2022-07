Les aspirateurs Dreame à prix cassé chez AliExpress pendant 3 jours

En ce moment chez AliExpress, la marque Dreame est à l'honneur ! Pendant quelques jours, l'enseigne vous propose des prix cassés sur une large sélection d'aspirateur Dreame. Retrouvez notre top 3 des meilleures offres ci-dessous.

Jusqu'au 30 juillet prochain à 8h59, AliExpress brade complètement une large sélection de produits Dreame. C'est donc le moment ou jamais de craquer pour un nouvel aspirateur de qualité sans vous ruiner. Et bonne nouvelle : pour vous aider à gagner du temps, on a réalisé notre Top 3 des meilleures offres.

En premier lieu, on vous propose donc l'aspirateur à main V9 sans fil pour seulement 125,92€ au lieu de 148,36€ grâce au code SDFR723. Pour ce prix exceptionnel, vous profitez d'un aspirateur de maison sans fil haute puissance et sans sac. Le Dreame V9 propose en effet une aspiration puissante de 20 000Pa, un moteur numérique de 100 000RPM, un temps de réaction de 0,3 seconde et un système de refroidissement par air.

Grâce à tous ces équipements, il fournit un taux de purification de 99,99% et absorbe très efficacement les particules. Autre avantage de taille : il vous propose une autonomie de 60 minutes. Il permet donc de faire le ménage dans tout votre logement en une seule fois sans coupure ou recharge.

Vous n'êtes pas convaincu ? Pas de problème ! On a trouvé un second aspirateur à main Dreame à prix mini tout aussi intéressant que le précédent : le Dreame T30 à seulement 308,23€ au lieu de 334,23€ grâce au code promo SDFR722.

Cet aspirateur vous propose notamment un moteur ultra-rapide de 150 000 tr/min, une aspiration de 190AW, un équilibre dynamiue très bas (0,5mg), une batterie lithium souple amovible et un écran HD intelligent. Il vous fait bénéficier d'un mode de nettoyage à adaptation automatique et peut détecter la poussière afin d'adapter sa puissance d'aspiration. Côté autonomie, il tient jusqu'à 90 minutes.

Vous préférez les aspirateurs robot ? AliExpress vous propose l'aspirateur robot Bot D9 à 224,61€ au lieu de 244,61€ avec le code promo SDFR724.

Avec le Dreame Bot D9, vous profitez d'une puissance d'aspiration de 3000Pa, d'une fonction 2 en 1 essuyage et balayage, de la navigation laser LDS et de la planification intelligente SLAM. Il permet ainsi des nettoyages en profondeur et s'adapte à tous vos besoins de nettoyage. Il élimine aussi les odeurs et prévient la croissance des bactéries. Côté autonomie, il tient jusqu'à 150 minutes et peut nettoyer jusqu'à 250m2.

Vous êtes intéressé par l'un de ces aspirateurs ? Bonne nouvelle : ils sont tous livrés en seulement 3 jours depuis la France métropolitaine. Vous pourrez donc profiter vite de votre nouvel appareil.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.