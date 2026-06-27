Les arnaques aux fausses pharmacies en ligne sévissent de plus belle en France

Pharmafraud est un type d'arnaque visant à imiter des pharmacies en ligne pour voler les données personnelles et bancaires des utilisateurs. Les escrocs utilisent des médicaments populaires comme le Viagra ou l'Ozempic pour séduire leurs victimes.

Les réseaux d'escrocs mettent au point d'ingénieuses techniques pour tromper la vigilance des utilisateurs sur internet. L'une d'entre elles consiste en la création de fausses pharmacies en ligne, qui peuvent paraître légitimes au premier coup d'œil, mais qui sont en fait des sites web frauduleux.

Ceux-ci vendent des médicaments contrefaits, non régulés ou dangereux, alerte Avast, “tout en cherchant à dérober des données personnelles, médicales ou bancaires”. Plus de 5 000 pages de ce type avaient déjà été identifiées en 2025, et la menace reste particulièrement active en France sur le premier semestre 2026, apprend-on. On connait ce phénomène sous le nom de Pharmafraud.

Viagra et Ozempic sont “vendus” par cas fausses pharmacies en ligne

“Ces sites exploitent souvent l’urgence, les ruptures de stock, la recherche du meilleur prix et d’anonymat pour proposer des médicaments inefficaces, contrefaits, non contrôlés, voire potentiellement inexistants”, rapporte Avast. Parmi les produits concernés, on retrouve par exemple :

Des médicaments contre les troubles de l’érection comme le Viagra ou Cialis

Des produits contre l’obésité ou détournés (Ozempic, Rybelsus, Metformin…)

Des antibiotiques, stéroïdes, hormones et traitements de fertilité vendus sans supervision médicale

En plus de la France, la Suisse, la Grèce, Chypre, le Canada, l’Autriche, la Serbie et l’Espagne font partie des pays les plus visés par ces sites frauduleux. “Depuis 2024, Avast a bloqué 7 173 noms de domaine malveillants au total associés à de fausses pharmacies en ligne. Ces données confirment que les PharmaFraud ne relèvent pas d’une campagne isolée, mais d’une menace durable, nécessitant une surveillance continue, des actions de blocage actives et une attention particulière dans les zones géographiques les plus exposées”, explique l'expert en cybersécurité, qui ajoute avoir protégé environ 503 000 utilisateurs dans le monde contre des sites frauduleux de fausses pharmacies en ligne.

Prenez donc garde et ne vous laissez pas séduire par des sites suspects qui proposent des médicaments à des prix bien plus bas que chez la concurrence, ou des produits qui ne sont normalement disponibles qu'avec une ordonnance.