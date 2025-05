Vous passez beaucoup trop de temps sur YouTube et Instagram ? Ces fonctionnalités d’Android 15 vont vous aider à reprendre le contrôle

YouTube, Instagram, TikTok, X, Reddit… Aujourd'hui, les sources de distraction sur notre smartphone se sont multipliées à vitesse grand V. Sans crier gare, on peut rapidement se retrouver à scroller durant des heures. Heureusement, Android 15 embarque des outils qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle.

Entre les Shorts sur YouTube, les Reels sur Instagram, les vidéos courtes sur TikTok, les tweets sur X ou les discussions sur Reddit, les sources de distraction sur nos smartphones se sont multipliées à vitesse grand V ces dernières années. Et sans crier gare, on peut rapidement se retrouver à scroller durant des heures, les yeux rivés sur notre appareil… sans même parfois se rendre vraiment compte de l'impact terrible de cette pratique sur notre santé.

C'est quoi le Doomscrolling, ou le scroll perpétuel ?

Ce phénomène, baptisé Doomscrolling ou “défilement morbide“, concerne aujourd'hui des millions de personnes dans le monde. Une étude réalisée par la National Lottery a d'ailleurs partagé des résultats assez édifiants sur le sujet : 10 % des britanniques affirment ne pas avoir d'autres passe-temps que le scrolling, tandis que 40 % des sondés confirment passer la majorité de leur temps libre à scroller… Pire encore, un tiers des personnes interrogées reconnaissent que le temps passés sur les réseaux sociaux les empêchent de pratiquer d'autres activités comme le sport, la lecture ou la musique.

En plus d'être donc particulièrement chronophage et d'empiéter sur d'autres loisirs, le Doomscrolling peut avoir un impact considérable sur notre santé mentale et physique. Depuis quelques années maintenant, de nombreux rapports ont mis en lumière ses effets néfastes : “Le doomscrolling affecte la santé mentale et émotionnelle en amorçant et en amplifiant les états émotionnels négatifs à l'image de la dépression, l'anxiété, la colère, le dégout, etc”, explique le professeur Craig N. Sawchuk, professeur en psychologie à la Mayo Clinic de Rochester (Etats-Unis).

Face à la démocratisation de cette pratique, plusieurs constructeurs ont décidé de lancer des outils dédiés pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur consommation. C'est par exemple le cas chez Apple, avec la fonctionnalité Temps d'écran sur les iPhone, un tableau qui regroupe de nombreuses statistiques sur votre temps d'écran.

Mais dans cet article, nous allons surtout nous attarder sur la proposition de Google, à savoir la fonctionnalité Bien-être numérique. Disponible depuis 2019 sur tous les smartphones dotés d'Android 9 (ou version ultérieure), cet outil bien pratique a accueilli plusieurs nouveautés via Android 15.

Comme le résume Google sur son blog officiel, “Bien-être numérique offre des commandes et des fonctionnalités utiles à toute heure de la journée, que vous souhaitiez vous détendre, travailler ou simplement en savoir plus sur votre utilisation de votre téléphone”. On y retrouve notamment des fonctionnalités pour vous déconnecter, pour favoriser votre productivité, pour retrouver un équilibre numérique et enfin dédiées au contrôle parental. Alors si YouTube et consorts ont pris trop place dans votre vie, voici quelques outils d'Android 15 qui pourront vous aider à reprendre le contrôle.

Le tableau de bord Bien-être numérique

On commence tout d'abord par la principale fonctionnalité offerte par Bien-être numérique : son tableau de bord. Concrètement, vous retrouverez ici de nombreuses informations comme :

le temps passé dans les applications

le nombre de notifications reçues le jour-même

la fréquence à laquelle vous déverrouillez votre smartphone

Pour accéder à ce tableau bord, rien de bien compliqué :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Faites défiler vers le bas jusqu'à tomber sur l'onglet Bien-être numérique et contrôle parental

Vous trouverez en tout premier un résumé de vos activités sous la forme d'un tableau

pressez ensuite Informations sur l'activité pour avoir une vue détaillée de votre consommation sur la semaine en cours, mais aussi pour chaque appli

Le mode Limites pour les applications

Si le tableau de bord vous permettra dans un premier temps de prendre toute la mesure de votre consommation, l'option Limites pour les applications va vous aider à agir concrètement. Pour résumer, vous pourrez définir via cette fonctionnalité des limites d'utilisation quotidiennes pour chaque appli. Une fois ces limites atteintes, les applications/sites en question seront mis en pause et vous ne recevrez plus aucune notification de leur part. Pratique donc pour s'imposer des restrictions et ne plus perdre un temps fou sur YouTube, Instagram et compagnie :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans l'onglet Bien-être numérique et contrôle parental

, rendez-vous dans l'onglet Dans la partie Pour déconnecter , cherchez l'option Limites pour les applications

, cherchez l'option Choisissez l'application de votre choix (vous pouvez en sélectionner plusieurs) et appuyez sur le bouton en forme de sablier pour appliquer une limite de temps d'utilisation

Si vous êtes parent et que vous cherchez à mieux contrôler la consommation de votre enfant, vous pouvez appliquer un code d'accès aux limites d'application

De cette manière, si votre enfant essaie de gruger en annulant la limite, il ne pourra pas le faire à moins d'avoir votre code

Notez que vous pouvez “bloquer” une appli de cette manière jusqu'à 23h et 50 minutes au maximum. Par ailleurs, cette limitation prendra systématiquement fin à minuit. C'est un peu dommage, il faudra donc prendre l'habitude de fixer quotidiennement cette limite si vous sentez que cela vous aide à mieux gérer votre consommation.

Le mode Sans distractions

Voilà une autre fonctionnalité extrêmement pratique pour réduire sa consommation de contenus sur les réseaux et les plateformes : le mode Sans distractions. Pour résumer, cette option permet de fixer des plages horaires durant lesquelles vos applis seront mises en pause. Elle seront d'ailleurs grisées dans la liste de vos applis. En outre, vous ne recevrez aucune notification de leur part durant ce laps de temps :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans Bien-être numérique et contrôle parental

, rendez-vous dans Dans la partie Pour déconnecter, cherchez maintenant l'option Sans distractions

Choisissez maintenant les applis que vous voulez mettre en pause en les cochant

Ceci fait, cliquez sur Activer tout en haut et définissez un planning

tout en haut et définissez un planning Vous pouvez par exemple choisir de mettre en sourdine ces applis du lundi au vendredi et de 7h à 19h

Les rappels de temps d'utilisation

Enfin, on vous conseille d'activer une dernière option, à savoir les rappels de temps d'utilisation. Comme son nom l'indique, cette option vous enverra de petits rappels lorsque vous passez beaucoup de temps sur une application :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans Bien-être numérique et contrôle parental

, rendez-vous dans Dans la partie Pour déconnecter , cherchez maintenant l'option Rappels de temps d'utilisation

, cherchez maintenant l'option Activez la fonctionnalité et cochez les applis pour lesquelles vous souhaitez recevoir des rappels

Et voilà, avec ces quelques outils gratuits et disponibles directement sur votre smartphone, vous pourrez déjà commencer à agir pour limiter votre consommation. Bien entendu, cela ne remplacera pas l'avis d'un professionnel, alors n'hésitez pas à consulter si vous en ressentez le besoin.