LineageOS 22.1 est là, voici comment offrir Android 15 à ce vieux smartphone qui traîne dans votre tiroir

La nouvelle version de LineageOS, basée sur Android 15, est disponible pour plus de 100 modèles. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités et des améliorations qui permettent à vos anciens téléphones de fonctionner comme neufs.

LineageOS est une solution parfaite pour ceux qui veulent prolonger la vie de leur smartphone. Cette version personnalisée d’Android permet de mettre à jour des appareils qui ne reçoivent plus de support officiel. LineageOS 22.1, basé sur Android 15, est maintenant disponible et propose de nombreuses améliorations. Compatible avec plus de 100 appareils, cette mise à niveau arrive seulement trois mois après la sortie de l’OS dans sa version numéro 15 par Google, un délai remarquable pour une équipe de bénévoles passionnés.

Cette nouvelle version est compatible avec une grande variété de modèles, comme les Google Pixel (du Pixel 2 au Pixel 9), les OnePlus, les Fairphone 4 et 5, ou encore les Asus Zenfone 5Z. LineageOS 22.1 n’est pas réservé aux téléphones récents : même des appareils lancés il y a plusieurs années peuvent en bénéficier. Avec cette mise à jour, vous obtenez non seulement les dernières fonctionnalités d’Android, mais aussi des correctifs de sécurité qui prolongent la durée de vie de votre appareil.

LineageOS 22.1 apporte des nouveautés utiles et modernes sur plus de 100 smartphones

Parmi les ajouts notables, LineageOS 22.1 introduit une nouvelle application musicale appelée Twelve, conçue pour remplacer l’ancienne Eleven. Plus moderne, elle propose un design épuré, une navigation simplifiée et une compatibilité améliorée avec Android Auto. Pour les utilisateurs qui consultent souvent des documents, la mise à jour inclut également un lecteur PDF intégré, idéal pour lire ou partager des fichiers sans devoir télécharger une application externe. Ces nouvelles fonctionnalités renforcent la praticité de LineageOS pour un usage quotidien.

En plus des ajouts, LineageOS 22.1 améliore considérablement la rapidité des téléphones grâce à des optimisations techniques. Par exemple, l’outil utilisé pour préparer les fichiers système est maintenant jusqu’à 30 fois plus rapide qu’avant. La mise à jour inclut également des correctifs de sécurité allant de mars à novembre 2024 qui garantissent une utilisation sûre de votre appareil. Ces avancées montrent que LineageOS reste une solution idéale pour donner une seconde vie à votre smartphone, tout en bénéficiant des dernières innovations.