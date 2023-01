Les AirPods et l’application Localiser Mon Appareil permettent d’attraper les voleurs de voiture

Voilà une histoire qui devrait faire réfléchir les cambrioleurs et autres voleurs de voitures. Un citoyen américain est parvenu à pister les malfrats qui lui avaient volé son véhicule grâce à l’application Localiser.

La police de San Antonio a arrêté quatre personnes suspectées d’avoir volé la voiture et cambriolé la camionnette de travail d’un citoyen texan prénommé Dawayne Arrington. Rien de très original jusque-là, jusqu’à ce qu’on apprenne que c’est grâce à l’application Localiser d’Apple que les criminels ont été appréhendés.

Me Arrington réalise que sa voiture n’est plus sur le parking de son logement. Il déclare : « j’ai noté que mes AirPods avaient disparu. J’ai consulté mon iPhone pour les retrouver ». L’application « Localiser » lui donne la position géographique de ses écouteurs : ils sont aux abords d'un fast-food, à une trentaine de kilomètres de son adresse.

L'application Localiser Mon Appareil a permis de retrouver les cambrioleurs et tous les biens volés

Notre homme décide de se faire justice lui-même et se rend directement sur les lieux. Arrivé sur place, il constate que son iPhone l’a mené vers un SUV dans lequel cinq personnes sont endormies. Lorsqu’il se décide à appeler les forces de l’ordre, plusieurs suspects tentent de s’enfuir. S’ensuit une échauffourée au cours de laquelle Me Arrington manque de se faire tirer dessus. Tout est réglé lorsque la police de San Antonio surgit et place quatre suspects restants en détention. Me Arrington a pu récupérer ses AirPods, les autres possessions qui lui avaient été volées, ainsi que sa voiture.

Notons que même si vous possédez des AirTags, iPhone ou autres AirPods qui permettent de localiser vos gadgets Apple avec l’application Localiser Mon Appareil, il est fortement déconseillé de vous faire justice vous-même. Les AirPods et autres Airtags peuvent facilement être “pistés”. Cette fonctionnalité est à double tranchant, puisqu'elle permet également aux malfaiteurs de suivre leur cible. Certains vont même jusqu'à avancer que le tracker d'Apple facilite le harcèlement des femmes.

