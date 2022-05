La collection Bioshock est gratuite pendant deux semaines sur l’Epic Games Store, foncez !

L’Epic Games Store nous a habitués à offrir des jeux de qualité, mais cette fois il s’est surpassé. Pendant deux semaines, c’est toute la collection Bioshock Remastered qui est gratuite sur la boutique en ligne. Trois véritables monuments qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo à ne surtout pas rater si vous ne les avez pas encore découverts.

C’est une stratégie agressive, mais qui s’est avérée payante. Depuis son lancement, l’Epic Games Store offre régulièrement des jeux à ses utilisateurs, sans qu’aucune contrepartie de leur part ne soit attendue. L’intérêt derrière est bien entendu marketing, et l’on pourrait se poser la question de la véritable rentabilité des studios qui signe l’accord, mais pour les joueurs, c’est certain, c’est une très bonne affaire.

D’autant que si les jeux offerts ne sont pas toujours d’immenses AAA, la boutique parvient régulièrement à proposer de petites pépites. L’année 2021 s’était notamment clôturée avec la dernière trilogie Tomb Raider disponible gratuitement pour tous les joueurs. Aujourd’hui, l’Epic Games Store s’est de nouveau surpassé, puisque c’est cette fois un véritable monument du jeu vidéo qui fait l’objet d’une promotion inratable.

N’hésitez pas une seconde à télécharger la collection Bioshock

Sorti en 2016, Bioshock : The Collection regroupe les deux premiers jeux de la saga ainsi que le dernier opus Infinite dans un seul et même coffret, qui plus est en version remastérisée. Il est difficile d’expliquer succinctement à quel point la série a durablement marqué l’industrie du jeu vidéo, que ce soit par son accent mis sur la narration, ou par l’incroyable ambiance qui se dégage de Rapture, la cité sous-marine où se déroulent les deux premiers titres.

Sur le même sujet — Epic Games Store : NBA 2K21 offert à vie à tous les utilisateurs

On ne peut que vous conseiller de vous laisser tenter si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer aux Bioshock. D’autant qu’avec l’arrivée prochaine de son adaptation en film sur Netflix, c’est l’occasion ou jamais de découvrir son univers dense et inquiétant. La collection est disponible gratuitement durant les deux prochaines semaines, mais on serait vous, on se jetterait dessus dès aujourd’hui.