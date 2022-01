Yoga 9i, Legion 5, ThinkBook Plus Gen 3 : Lenovo dévoile la cuvée 2022 de ses PC portables

A l’occasion du CES 2022, Lenovo a présenté de nombreuses nouveautés dans ses gammes Legion, Think et Yoga. Parmi les plus intéressants, nous retrouvons le Yoga 9i, un convertible avec écran OLED 4K et haut-parleurs Bower & Wilkins, les Legion 5 Pro et 5i Pro, portable gamer avec GeForce RTX 3070 Ti et écran 240 Hz, ou encore le ThinkBook Plus Gen 3 avec son écran secondaire de 8 pouces.

Après Dell avec le XPS 13 Plus, Asus avec les ROG et Zephyrus ou encore MSI avec les Ventus et Aero, c'est au tour de Lenovo de présenter ses nouveautés. Le groupe chinois a présenté une vaste gamme de produits informatiques à l’occasion du CES 2022 qui se tient cette semaine à Las Vegas. Toutes les gammes étaient représentées. Des PC portables. Des accessoires. Des écrans. Et toutes les typologies d’utilisateurs également (grand public, gamers et professionnels), réparties comme toujours sur les trois gammes Yoga, Think et Legion. Cela représente une grande quinzaine de produits.

Lenovo dévoile de nouveaux PC pour les gammes Think, Legion et Yoga

Dans cet article, nous brosserons toutes les annonces et nous nous concentrerons sur une petite sélection des plates-formes qui nous paraissent les plus intéressantes. Et nous commençons avec la gamme Yoga où vous retrouvez trois PC convertibles : le Yoga 9i, le Yoga 7i et le Yoga 6. Ces trois PC arriveront en France entre avril et juin 2022. Et ils couteront à partir de 1400 euros, 1100 euros et 900 euros, respectivement.

Le premier est clairement le plus intéressant, parce qu’il offre une très belle configuration multimédia dans un encombrement assez réduit et léger. Ecran OLED 14 pouces avec définition 4K, rafraichissement 60 Hz et colorimétrie DCI-P3. Processeur Core i7-1260P, 12 Go de RAM et 1 To de SSD dans sa meilleure configuration. Quatre haut-parleurs (deux caissons et deux tweeters) signés Bower & Wilkins. Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos. Batterie 75 Wh. Un PC idéal pour se divertir en déplacement.

Le Yoga 7i se décline en version 14 et 16 pouces. Leurs écrans sont différents selon la taille : OLED 2,8K pour la première, LCD 2,5K pour la seconde. Les deux versions montent jusqu’au Core i7 et jusqu’à 1 To de stockage en SSD. Le Yoga 6 est proposé en version 13 pouces uniquement, avec écran Full HD+, processeur Ryzen 7 5700U, batterie 59Wh, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Lenovo intègre la GeForce RTX 3070 Ti aux PC portables Legion

Continuons avec les Legion. Dans cette gamme destinée aux gamers, Lenovo a présenté quatre modèles : le Legion 5i Pro, le Legion 5 Pro, le Legion 5i et le Legion 5. Comme toujours, les modèles « i » se différencient sur la nature de leurs plates-formes : Core i + GeForce pour les « i » et AMD pour les « non-i », tout simplement. Les prix de départ des Legion 5 s’échelonnent de 1200 euros à 1700 euros. Et leur lancement commercial est attendu en mars 2022.

Concentrons-nous un peu sur les versions Pro de ses Legion 5. Outre une mise à jour des processeurs (Core i7-12700H ou Ryzen 9 6900HX), ces ordinateurs peuvent bénéficier (moyennant finance) d’une belle GeForce RTX 3070 Ti. Voilà qui sera parfait pour jouer aux derniers dans d’excellentes conditions. Notez que toutes les configurations intègrent une GeForce RTX série 30. En outre, les Legion 5 Pro et 5i Pro profitent d’un nouveau châssis réalisé avec de l’aluminium et du magnésium. Résultat : les ordinateurs sont plus légers que leurs prédécesseurs. Vous y retrouvez aussi un écran 16 pouces WQHD+ 240 Hz et une batterie de 80 Wh.

Les Legion 5 et 5i sont plus sages. Vous y retrouvez des Core i7 et Ryzen 7, des GeForce RTX 30 (jusqu’à 3070 Ti), un écran WQHD de 15 pouces ou encore une batterie de 80 Wh. L’accent a été mis sur la réduction du bruit, que ce soit au niveau de la ventilation ou de la frappe des touches.

Lenovo dévoile un ThinkBook avec un écran secondaire de 8 pouces

Terminons avec les Think. Dans celle-ci, nous retrouvons trois gammes. La première est le ThinkPad Z (décliné en 13 et 16 pouces) qui font la part belle aux matériaux recyclés, comme l’aluminium ou le cuir végane. Vous y retrouvez aussi des écrans avec de très fines bordures et un trackpad de belle dimension. La deuxième gamme de produits est le ThinkPad X1, dont l’une des déclinaisons est réversible et s’appuie sur un écran OLED tactile.

Et la dernière gamme concerne le ThinkBook. Quatre déclinaisons ont été présentées dont la plus intéressante est la ThinkBook Plus Gen 3 avec son écran secondaire de 8 pouces positionné à droite du clavier qui sert à afficher des informations supplémentaires, des raccourcis ou même un onglet ou une application indépendante. Un petit fil Twitter ou RSS permanent pour les journalistes, une calculatrice pour les experts comptables, etc. Espérons que cela sera une bonne idée.