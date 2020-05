Leboncoin : La Poste permet d’envoyer vos colis depuis chez vous

Leboncoin s’associe avec La Poste pour s’adapter aux mesures de confinement. Les deux groupes vont bientôt permettre aux Français d’expédier des colis en Collissimo directement depuis leur propre boîte aux lettres. Plus besoin de se rendre dans un point relais !

Leboncoin et La Poste ont signé un partenariat, rapportent nos confrères de LSA. La plateforme de vente entre particuliers va proposer à ses utilisateurs un service de livraison depuis le domicile par Colissimo. Concrètement, les internautes qui vendent des biens sur Leboncoin pourront désormais expédier leurs colis depuis leur domicile. Ce service sera disponible dès la fin du mois de mai 2020.

Leboncoin : comment fonctionne la livraison depuis le domicile par Colissimo ?

Si un internaute opte pour cette méthode de livraison, il sera invité à générer une étiquette d’envoi Colissimo directement depuis l’application mobile ou le site. Les vendeurs Leboncoin n’ont donc plus besoin de se rendre jusqu’à un point relais pour expédier les biens vendus. Suite aux mesures de confinement contre le coronavirus, de nombreux points relais sont d’ailleurs fermés.

Le service d’envoi en boîte à lettres a d’ailleurs rencontré un succès grandissant auprès des usagers de La Poste depuis l’instauration du confinement. « Le service a démontré toute sa valeur, dans cette crise sanitaire en multipliant par trois ses volumes depuis début mars » assure Philippe Dorge, directeur général de la branche Services-Courrier-Colis du Groupe La Poste.

Dans un premier temps, ce service sera réservé aux envois jusqu’à 1 kg. La Poste assure que les livraisons pesant jusqu’à 5 kg seront bientôt acceptées. Dans le courant de cette année, le service s’ouvrira ensuite aux expéditions de 30 kg. Pour compléter son offre, La Poste s’apprête aussi à lancer un service d’envoi de petites marchandises grâce au Courrier Suivi.

« Ce partenariat marque l’union de deux marques françaises, issues du privé et du public, reconnues pour leur efficacité et toutes deux faisant le lien entre le monde physique et le monde numérique. Alors que la crise que nous traversons nous oblige tous à repenser nos modes de consommation, nos usages, je suis plus que jamais convaincu de la pertinence de notre collaboration » explique Antoine Jouteau, directeur général de Leboncoin. Que pensez-vous du service ? Allez-vous vous en servir ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : LSA