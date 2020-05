Mondial Relay : livraisons et expéditions reprennent le lundi 11 mai 2020

Fermé depuis le 17 mars, le service de livraison Mondial Relay s’apprête à reprendre son activité. Les commerçants vont donc pouvoir de nouveau livrer les colis à l’aide du célèbre service d’expédition bon marché.

Très prisé de certains sites de e-commerce, mais également par les particuliers qui souhaitent revendre des marchandises (via Leboncoin ou eBay, par exemple), Mondial Relay permet de recevoir et d’expédier tout type de colis, pouvant atteindre les 150 kg dans certains cas. Le tout, à des prix défiant toute concurrence. Mais samedi 14 mars, le service fermait l’entièreté de ses activités à cause de la crise de la crise sanitaire, essentiellement pour ne pas créer d’afflux chez les commerçants chargés de réceptionner et d’expédier les colis. S’en était très logiquement suivie une suspension des expéditions effectuées par Mondial Relay sur le site Leboncoin.

Plus de 6000 points Mondial Relay rouvriront d’ici la fin du mois

Si La Poste a repris une activité « presque » normale depuis deux bonnes semaines, ce n’était pas encore le cas de l’un de ses principaux concurrents, Mondial Relay. Bonne nouvelle : le service reprendra son activité le jour même du déconfinement, à savoir le 11 mai 2020.

Mondial Relay explique que « face à l’épisode de confinement qui semble se terminer et à la réouverture progressive des commerces, Mondial Relay, leader de la distribution des colis du e-commerce en France et en Europe, annonce la reprise de ses services à partir du 11 mai. Dès cette date, plus de 6 200 Points Relais seront déjà disponibles pour expédier ou retirer un colis, avant une ouverture totale du réseau d’ici fin mai. »

Pour savoir si le point Mondial Relay le plus proche de chez vous rouvrira bien le 11 mai prochain, rendez-vous sur le site officiel du service, et cliquez sur l’icône Point Relais. Le site devrait être mis à jour au quotidien, au fil des réouvertures de chaque commerçant. Les principales activités de services d’expédition reviennent donc à la normale. De quoi satisfaire celles et ceux qui vendent ou achètent à outrance sur les sites de petites annonces, comme Leboncoin. Pas plus tard qu’hier, La Poste annonçait d’ailleurs un partenariat avec ce dernier, afin de faciliter l’envoi de colis depuis sa boîte aux lettres.