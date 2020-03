Coronavirus : Leboncoin suspend les expéditions Mondial Relay et met en garde les acheteurs

Le site de petites annonces Leboncoin vient d’envoyer un mail à ses utilisateurs, afin de faire le point sur les expéditions via Mondial Relay et les avertir sur la remise en main propre.

Suite aux différents arrêtés pris par le gouvernement concernant le Coronavirus, les sites de ventes en ligne s’adaptent comme ils peuvent. Hier, on apprenait qu’Amazon risquerait d’accumuler du retard avec ses livraisons Prime et que le géant avait engagé 100 000 personnes supplémentaires pour honorer les commandes. Mais tous les sites ne sont pas logés à la même enseigne et certains doivent prendre d’autres mesures. C’est le cas du site Leboncoin, qui met en pause certaines de ses activités commerciales, le temps que la pandémie diminue.

Leboncoin : des ventes entre particuliers qui vont devenir compliquées

Ainsi, dans un mail envoyé à l’ensemble de ses utilisateurs, le site explique qu’il ne sera plus possible d’opter pour la livraison avec Mondial Relay, ni de déposer un colis en point relais. La raison en est simple : Mondial Relay a mis en sommeil tout son réseau, sans précision sur la durée d’une telle pause. Ce service, de plus en plus plébiscité par les acheteurs, ne reprendra donc qu’à nouvel ordre. Par ailleurs, Leboncoin explique que si une transaction est en cours avec Mondial Relay, « les colis déjà expédiés seront conservés en sécurité au sein du réseau Mondial Relay jusqu’à la reprise de leur activité. La somme issue de la vente sera placée sous séquestre et sécurisée par notre partenaire de paiement jusqu’à réception du colis par l’acheteur. »

Cependant, Leboncoin précise que les petites annonces sont toujours consultables sur son site, et que les utilisateurs peuvent continuer à mettre en vente de nouveaux articles. La messagerie continue également à fonctionner. En outre, Leboncoin va supprimer le délai d’expiration des petites annonces, délai d’expiration qui était limité jusqu’à présent à 60 jours. Vos petites annonces ne seront donc plus périmées et ce sera à vous de les supprimer une fois l’article vendu.

Plus de Mondial Relay, mais un service qui continue à fonctionner : Colissimo

Dans le même temps, le site rappelle les consignes de l’OMS et du Gouvernement concernant le confinement, qui a pris effet aujourd’hui mardi 17 mars à 12h00. Il va être difficile d’effectuer une remise en main propre pour un achat sur Leboncoin quand les déplacements sont interdits, sauf dans quelques cas (se déplacer sur son lieu de travail, faire ses achats de première nécessité, se déplacer chez son médecin, etc.). Et l’attestation de sortie obligatoire ne va pas vous permettre non plus de vous déplacer.

Alors comment faire pour acheter un article ? Restons optimistes malgré tout, car il existe un moyen d’expédier et de recevoir un article via Leboncoin : passer par La Poste. Si se rendre dans les bureaux de poste est devenu compliqué (à cause des restrictions de déplacement et de la fermeture de certains d’entre eux), il est toujours possible de demander à ce qu’un livreur Colissimo vienne chercher un petit colis directement dans votre boîte aux lettres. Espérons désormais que ce système tienne le temps de la pandémie et que le gouvernement n’impose pas de nouvelles restrictions.