Google Assistant : Carrefour lance un service de courses par commandes vocales

Google Assistant et Carrefour lancent un service de courses par commandes vocales. Accessible depuis mardi 16 juin 2020 le service vise à développer la branche e-commerce tout en positionnant le groupe Carrefour en position de concurrencer Amazon Fresh.

Google Assistant et Carrefour ont lancé mardi 16 juin 2020 un nouveau service de courses par commandes vocales. Le service peut être invoqué depuis votre smartphone ou enceinte connectée. Il suffit de prononcer les mots « Ok Google, je veux faire les courses » puis de dicter à votre enceinte ou smartphone les articles que vous souhaitez ajouter à votre liste. Une fois terminé il suffit de dire « j’ai terminé » puis vous pouvez passer dans l’application Carrefour ou sur le site pour finaliser la commande qui pourra être livrée ou proposée en Drive.

En outre un service de recommandation permet de vous aider à vous constituer un panier de courses plus vite en observant vos habitudes. Le service est en fait le fruit d’un partenariat noué entre Carrefour et Google il y a deux ans. Le rapprochement vise à concurrencer l’agressivité de Amazon dans le secteur, puisque le géant de la distribution en ligne a racheté le distributeur américain Whole Foods et ambitionne de mobiliser sa logistique pour proposer la livraison rapide de produits frais.

D’autres distributeurs en France, comme Leclerc ou Intermarché proposent déjà la commande de courses par assistant vocal mais Google et Carrefour soulignent que leur service est « plus complet ». Pour le lancement du service, Carrefour offre 10 € sur votre première commande avec le code COURSESALAVOIX. La livraison n’est possible que pour des commandes supérieures ou égales à 50 € avec des frais de 8 € facturés pour les paniers de moins de 150 €. Le groupe précise que le retrait en magasin est dans tous les cas gratuit.

Source : La Tribune