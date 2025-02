L’E3 c’est définitivement fini, voici le nouveau rendez-vous annuel des gamers !

Après la disparition de l’E3, l’ESA (Entertainment Software Association) propose un nouveau rendez-vous : l’Interactive Innovation Conference (iicon), prévu en avril 2026 à Las Vegas. Destiné aux dirigeants et innovateurs, cet événement fermé vise à stimuler les collaborations entre secteurs liés au divertissement interactif.

Prévu du 27 au 30 avril 2026 au Fontainebleau Resort, l’IICON, le nouveau salon de jeu vidéo qui succèdera à l’E3, accueillera déjà des poids lourds de l’industrie. Microsoft, Sony, Nintendo, mais aussi Electronic Arts, Ubisoft ou Take-Two Interactive ont confirmé leur présence. Des entreprises comme Disney, Warner Bros. Games ou Epic Games figureront également parmi les participants. Selon l’ESA, l’objectif est de rassembler des secteurs variés en lien avec le jeu vidéo, comme la technologie ou le divertissement grand public.

L’événement misera sur des ateliers, des conférences et des échanges entre invités triés sur le volet. Sarah Bond, présidente de Xbox, a salué une initiative permettant de « renforcer les liens entre décideurs » et de stimuler l’innovation. Stanley Pierre-Louis, directeur de l’ESA, souligne quant à lui le rôle historique des jeux dans la culture et la technologie, évoquant un espace pour « réimaginer le possible ».

Lire également – Cette vidéo de 21 secondes réalisée par Sony a changé l’histoire du jeu vidéo. Microsoft a été mis plus bas que terre et ne s’en est jamais vraiment relevé

Un héritage de l’E3 revisité

Si l’IICON rappelle l’ambition passée de l’ESA avec E3, le format diffère radicalement. Contrairement au salon grand public de Los Angeles, qui mélangeait annonces fracassantes et accès ouvert, l’IICON cible un cercle restreint de professionnels. L’E3, après des années de désertion progressive des éditeurs au profit d’événements en ligne comme le State of Play de PlayStation, avait définitivement tiré le rideau en 2023.

L’association ne cache pas que cette conférence ne remplacera pas E3. Il s’agit plutôt de créer un lieu de networking pour dirigeants, loin des présentations spectaculaires et des fans. Les inscriptions ne sont pas ouvertes au public : seuls les profils sélectionnés pourront y assister. Seuls une poignée de journalistes et des influenceurs pourront donc être de la partie. Une stratégie qui reflète l’évolution d’une industrie privilégiant désormais les canaux directs et numériques pour communiquer avec ses audiences.