Cette vidéo de 21 secondes réalisée par Sony a changé l’histoire du jeu vidéo. Microsoft a été mis plus bas que terre et ne s’en est jamais vraiment relevé

On dit que la première impression est souvent la bonne. Tous les constructeurs ont pu s’en apercevoir, il suffit que la présentation d’une machine soit manquée pour qu’ils soient obligés de sortir les rames pour rattraper la concurrence. PlayStation 3, Wii U, Xbox One… toutes ont subi le camouflet d’un démarrage poussif. Mais avec la Xbox One, le coup porté par Sony fut encore plus rude. Retour sur un évènement resté dans toutes les mémoires.

Le marché du jeu vidéo est un univers extrêmement concurrentiel où les constructeurs se jouent des faiblesses de l’adversaire pour le terrasser. Au mois de mai 1995, SEGA Japon était persuadée de créer un buzz énorme en annonçant la disponibilité immédiate de sa console Saturn. En agissant de la sorte, la firme nipponne pensait prendre une avance considérable sur Sony et sa nouvelle PlayStation, quitte à bousculer volontairement les habitudes mercantiles. Cela créera d’ailleurs de sacrés remous, la faute à un nombre famélique de consoles disponibles et un line-up d’une pauvreté abyssale. Quoi qu’il en soit, SEGA a foncé dans cette direction et était convaincu de frapper fort avec sa Saturn à 399 dollars.

C’était sans compter sur l’ingéniosité et la force marketing de Sony qui, en coulisses, a décidé, juste avant de monter sur scène, de casser le prix de sa PlayStation. Steve Race, nouvel employé de Sony et ancien de SEGA (il connaissait donc les faiblesses du concurrent), s’est alors approché de son pupitre en lâchant un laconique « 299 ». Dans l’inconscient collectif, cette séquence est devenue culte car elle symbolise la victoire de Sony sur SEGA. En un instant, la PlayStation est passé à 299 dollars (selon les témoignages, elle était plutôt prévue aux alentours de 349 ou 399 dollars, comme la Saturn) et a totalement fait oublier l’annonce précédente de SEGA. Microsoft aurait pu apprendre de cette erreur. En vain…

La conférence du flou

Nous sommes le 21 mai 2013 et Microsoft décide de présenter sa nouvelle console, la Xbox One, à quelques semaines de l’E3, le plus grand salon de jeu vidéo au monde. Après le succès de la Xbox 360, la firme de Redmond a bien l’intention de montrer les crocs face à Sony, mais va malheureusement commettre une succession de boulettes. Après une courte vidéo, Don Matrick, responsable de la section Xbox, se présente sur scène et dévoile le plan de l’entreprise pour sa future console : le All in One System. Derrière ce nom un peu pompeux se cache le principe d’une machine de divertissement à même de fournir du jeu, de la télévision, des films, de la musique, etc. Le concept est prometteur et l’assemblée est sous le charme lorsque se dessinent les courbes de la toute nouvelle Xbox One. Volontairement sobre, la console a pour ambition d’être le média center des salons et de se fondre dans l’environnement familial. Pour l’occasion, le constructeur américain a mis le paquet pour créer une machine plutôt jolie en lui offrant une manette aussi belle que prometteuse. Le problème, c’est que toutes les bonnes intentions vont voler en éclats à la sortie de la conférence…

Très rapidement, les joueurs comprennent que le constructeur a l’intention de tout contrôler. Si la caméra Kinect apporte le jeu sans manettes et l’interaction vocale, la Xbox One va malheureusement trainer des boulets dont elle va être (quasiment) incapable de se défaire. Lors de son discours, Yusuf Mehdi, responsable marketing, multiplie les évocations à la télévision, si bien que les joueurs, circonspects, ont la désagréable sensation d’assister à la présentation d’une box TV. Certains iront même jusqu’à créer une vidéo parodique de l’évènement en mettant bout à bout les moments (et ils sont très nombreux) où l’homme lance le terme « TV » (« Tivi »). La suite de la conférence, qui dure environ une heure, est du même acabit et tout ce qui ressort de l’évènement gravite autour des mots TV, Sports et Call of Duty. Et ce n’est que le début…

La fronde des joueurs

À cette époque, les différents constructeurs et éditeurs évoquent en sourdine la fin du marché de l’occasion. Et pour y parvenir, d’innombrables concepts sont secrètement présentés. Il est ainsi question d’un code unique qui empêche toute revente d’un jeu ou encore une connexion Internet obligatoire pour jouer. Il est également question d’une vérification en ligne, toutes les 24 heures, pour continuer à jouer. Microsoft est ainsi le premier à mettre les pieds dans le plat et la réponse ne se fait pas attendre. Si de rares personnes tentent d’expliquer sur les forums que cette philosophie du tout-connecté est dans l’air du temps, la grande majorité des joueurs est en colère et en appellent au boycott de la Xbox One. C’est d’autant plus vrai que la France, à ce moment-là, est très loin d’offrir du haut débit sur l’ensemble de son territoire. La grogne est tout aussi profonde dans les autres pays, si bien qu’une véritable fronde est en train de naître. Impossibilité de revendre un jeu, connexion obligatoire, vérification en ligne toutes les 24 heures… la coupe est pleine et Microsoft voit le torrent de haine qui est alimenté par les réseaux sociaux et les forums. Pour Sony, c’est une nouvelle aubaine…

La réponse du berger à la bergère

Dans un premier temps, comprenant qu’il a fait fausse route, Microsoft tente de revoir sa stratégie pour sa conférence de l’E3 2013. Largement tournée vers le jeu vidéo, celle-ci est l’occasion pour le constructeur de se racheter, mais Don Mattrick lâche une réponse maladroite à la question d’un journaliste que l’on peut définir comme : « Pas de connexion ? Achetez une Xbox 360. » Une terrible erreur qui ne pardonnera pas, puisque Don Mattrick sera éjecté de Microsoft dès le mois de juillet 2013. Il y a également un autre évènement, ou plutôt un micro-événement, qui va rester dans toutes les têtes : la réponse aussi géniale qu’humoristique de Sony.

En juin 2013, Sony a la chance de faire sa conférence après celle de Microsoft. Les responsables de la marque PlayStation ne sont pas dupes et comptent bien profiter des erreurs répétées du concurrent. Sur scène, l’une des pontes historiques de Sony, Jack Tretton (ancien Président et CEO de Sony Computer Entertainment America), savoure : « La PlayStation 4 n’imposera aucune nouvelle restriction sur l’usage des jeux PS4, je… » Il n’a même pas le temps de terminer sa phrase que le public entre en liesse. Et de terminer, souriant, … suppose que c’est une bonne chose. »

Tout en défaisant une à une les restrictions de Microsoft (occasion possible, pas de connexion obligatoire, pas de code unique…), Sony va asséner un finish fatal avec une vidéo aussi drôle que symbolique. On y voit Shuhei Yoshida (président des studios de développement de Sony) et Adam Boyes (Vice-président des relations avec les éditeurs tiers). Le premier, face caméra, lance : « C’est ainsi que vous partagez vos jeux sur PS4. » Apparaît alors le terme Step 1 – Sharing the Game (Étape 1 – Partager le jeu) à l’écran. Sans un mot, il se tourne vers son interlocuteur et lui donne le jeu, ce dernier lâchant un simple « Merci. » avec un grand sourire.

En 21 secondes, Sony a littéralement atomisé Microsoft et sa Xbox One. Comme près de deux décennies auparavant, le constructeur japonais a profité des erreurs de son concurrent pour réagir immédiatement en appuyant là où ça fait mal. Ce qui est terrible, c’est que cette vidéo, expéditive, symbolise le succès de la PS4 face à la Xbox One. Sony a vendu deux fois plus de PlayStation 4 que de Xbox One et Microsoft, par ces erreurs de communication et de vision, n’a jamais été en mesure de rattraper son retard et ses boulettes. Promis, une prochaine fois, on vous racontera les débuts contrastés de la Wii U, qui elle aussi, a souffert des erreurs répétées de Nintendo. Elle aussi, un cas d’école…