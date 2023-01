Le Xiaomi 13 Ultra sera le meilleur photophone du marché, l’interface MIUI 14 bientôt disponible, c’est le récap’ de la semaine

La mise à jour MIUI 14 sera bientôt disponible, les caractéristiques photo du Xiaomi 13 Ultra sont impressionnantes, les playtesteurs conquis par Starfield, c’est le récap’ de la semaine.

Grâce à ce récap’ de la semaine, MIUI 14 et la nouvelle mise à jour de Windows 11 n’auront plus de secret pour vous. Alors que les testeurs semblent conquis par Starfield, le Xiaomi 13 Ultra fait encore parler de lui grâce à ses capacités en matière de photographie.

Découvrez les nouveautés de MIUI 14

MIUI 14 sera bientôt disponible en Europe et il est temps de découvrir les nombreuses améliorations apportées par la mise à jour de l’interface pour Android. Parmi les nouveautés, on sait déjà que l’interface utilisateur a été modifiée à nouveau, et que vous pourrez désormais redimensionner vos icônes et vos dossiers grâces aux Super Icons. À noter que MIUI 14 ne sera désormais plus disponible avec Android 11.

Lire : MIUI 14 : Xiaomi publie la liste des nouveautés de l’interface pour Android

On vous dit tout des fonctionnalités cachées de Windows 11

Microsoft a profité du Patch Tuesday pour déployer la dernière mise à jour de Windows 11. Cette dernière update s’accompagne notamment de nouvelles fonctionnalités cachées. En effet, le menu Démarrer s’offre un nouveau design, et il existe désormais un nouveau bouton de recherche dans la barre des tâches. Nous vous invitons à jeter un œil à notre actu dédiée pour découvrir comment activer vos nouvelles options.

Lire : Windows 11 : la dernière mise à jour apporte des fonctionnalités cachées, voici comme les activer

Starfield séduit les premiers testeurs

Attendu depuis plusieurs années, le jeu Starfield devrait enfin être lancé en 2023. Selon le YouTubeur Colt Eastwood, qui aurait échangé avec de nombreux testeurs, « Starfield est encore plus gros et plus ambitieux qu’espéré ». Si ces informations sont à prendre avec des pincettes, il se pourrait que le nouveau jeu de Bethesda promette de régaler les joueurs.

Lire : Starfield va révolutionner le jeu vidéo selon les premiers testeurs

Xiaomi 13 Ultra : un futur photophone incroyable

S'il vous faudra encore attendre de nombreuses semaines avant le lancement du Xiaomi 13 Ultra, on sait déjà que le fabricant chinois promet de proposer l’un des meilleurs photophones du marché. Si l’on en croit les révélations du célèbre leaker Ice Universe, le smartphone sera équipé de 4 caméras de 50 MP chacune, à savoir un IMX989 de 1 pouce, un ultra grand-angle (0.6x), un téléobjectif (3x) et un périscope (5x).

Lire : Le Xiaomi 13 Ultra se dévoile, il va devenir le nouveau roi de la photo sur les smartphones

Linky : rien ne vous oblige à vous équiper d’un compteur connecté

Alors que l’AFP laissait entendre que chaque foyer devait s’équiper d’un compteur Linky dès 2023, cette information n’est pas totalement exacte. En effet, Enedis vient de confirmer que le compteur connecté n’était pas obligatoire, à condition de réaliser soi-même le relevé de sa consommation électrique. Si vous souhaitez conserver votre ancien compteur, il vous faudra donc faire votre relève et partagé vos informations sur le site web d'Enedis ou par téléphone.

Lire : Linky : Enedis confirme enfin que le compteur connecté n’est pas obligatoire

Nos tests de la semaine

EcoFlow River 2 : une belle surprise !

Cette station de charge mobile nous a séduit par sa qualité de fabrication et son efficacité. Si l’on oublie le ventilateur bruyant et l’impossibilité de programmer une plage horaire pour recharger l’EcoFlow River 2, on apprécie son panel de prises entrantes et sortantes et le prix raisonnable de ce bloc d’énergie de seulement 3,5 kg.

Lire : Test EcoFlow River 2 : une station de charge mobile qui cache bien son jeu

Samsung Odyssey Ark : un écran géant qui mérite quelques améliorations

Si l’on adore sa dalle mini-Led parfaitement calibrée et son moniteur particulièrement adapté au jeu vidéo et au travail, on regrette que la partie logicielle de l’Odyssey Ark soit un peu fouillie. On aurait également aimé pouvoir utiliser les applications natives en dual screen. Si vous êtes à la recherche d’un écran géant, ce produit pourrait toutefois vous séduire par son joli design et sa partie sonore très bien maîtrisée.

Lire : Test Samsung Odyssey Ark : un écran hors-normes et imparfait