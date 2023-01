Le prochain ChatGPT sera près de 600 fois plus précis grâce à la 4e version de son IA

OpenAI serait en train de concevoir la prochaine génération de GPT, le modèle de langage utilisé dans ChatGPT et Dall.e, des technologies d'Intelligence artificielle mises à disposition du public depuis septembre 2022. GPT-4 promet d'être encore plus performant que son prédécesseur.

ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI, fait fureur en ce moment. C’est une plateforme basée sur GPT-3, un modèle d’apprentissage automatique entraîné sur de grandes quantités de données pour produire un texte de type humain. Si les motivations pour l’utiliser sont diverses et variées, tout le monde s’accorde à dire qu’il est extrêmement évolué et impressionnant. Grâce à cette IA, des hackers peuvent pirater n’importe quel site web, et des étudiants peuvent générer le texte de leurs examens.

Microsoft apprécie tant cette technologie qu’il envisage non seulement de l’intégrer dans sa suite bureautique Microsoft 365, mais aussi de devenir un actionnaire majoritaire de OpenAI. Si la firme de Redmond s’offre les brevets d’OpenAI et implémente ChatGPT dans Bing, la position de leader de Google dans le domaine des moteurs de recherche pourrait être clairement menacée. En effet, suite à une requête, Google fournit une liste de liens à consulter, ChatGPT donne une véritable réponse.

Grâce à GPT-4, la prochaine génération de ChatGPT risque d'être encore plus puissante

La quatrième itération du chatbot, ChatGPT-4, risque d’être effrayante tant elle sera exponentiellement plus puissante. Peu d’informations ont encore filtré au sujet de cette génération d’IA, mais il se murmure qu’elle devrait être lancée cette année. Le PDG d’OpenAI affirme que GPT-4 proposera pas moins de 100 000 milliards de paramètres, alors que le modèle GPT-3 n’en propose que 175 milliards. Cela fait pas loin de 571 fois plus de réglages distincts.

Grâce à cette augmentation de la précision des réponses, la qualité conversationnelle de ChatGPT devrait être encore plus humaine et indistinguable. L’un des reproches que l’on fait à l’actuel ChatGPT est qu’il peut aisément verser dans la désinformation. La prochaine génération du chatbot pourrait également corriger cela

Source : Clubic