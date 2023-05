MIUI 14 : voici la liste des prochains smartphones Redmi et Poco à bénéficier de la surcouche

Le déploiement de la surcouche MIUI 14 basée sur Android 13 suit son cours. Aujourd'hui, pas moins de sept smartphones de chez Redmi et Poco sont concernés. Ces appareils principalement d'entrée et de milieu de gamme vont donc eux aussi avoir droit aux derniers raffinements de l'interface du fabricant chinois.

À en croire le site MIUI Portal, Xiaomi s’apprêterait à déployer sa surcouche logicielle basée sur Android 13, MIUI 14, vers sept nouveaux appareils. On le sait, Android 14 devrait être mis à la disposition du grand public dès le mois d’août, ou septembre 2023. Depuis sa sortie en décembre 2022, MIUI 14 a déjà été proposée aux smartphones haut de gamme de Xiaomi tels que le Xiaomi 13, par exemple. Ces derniers temps, la compagnie chinoise s’est attachée à mettre la surcouche logicielle à la disposition des appareils d’entrée et de milieu de gamme de Redmi et Poco.

Sept nouveaux smartphones vont pouvoir bénéficier de la nouvelle interface proposée par MIUI 14. En voici la liste :

Redmi Note 11 Pro 5G/Redmi Note 11E Pro

POCO M5s

Redmi Note 11

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11 S 5G

Redmi Note 11 S

Redmi 10

On notera donc que des appareils tels que le Redmi Note 11, qui propose une expérience complète à un prix modique, seront les premiers bénéficiaires de cette mise à jour.

Bien que MIUI 14 soit avant tout optimisé pour les appareils les plus performants propulsés par les SoC de Qualcomm, les Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ et Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi se penche désormais sur les smartphones d’entrée de gamme Redmi et Poco. À en croire le constructeur, ces derniers pourront ainsi bénéficier du Photon Engine, un moteur qui selon Xiaomi permet d’accélérer les performances des applications tierces de 88 % et réduire la consommation d’énergie de façon significative.

Au niveau de l’interface utilisateur, ils pourront également personnaliser leur smartphone grâce aux « Super icons », qui permettent d’afficher des icônes de tailles différentes et de modifier leur disposition plus librement.

