Le Xiaomi 12 est à moitié prix pour le Single Day

Et si vous profitiez des Single Day AliExpress pour vous offrir un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme ? Le Xiaomi 12 est à 445 € en ce moment, au lieu de 899 € avec un code promo.

Smartphone haut de gamme de la génération 2022, le Xiaomi 12 s'affiche aujourd'hui à un prix très intéressant grâce au Singles Day AliExpress. Proposé à 899 € à son lancement au printemps 2022, le smartphone est disponible en ce moment à seulement 445 € sur le site du géant chinois. Cette offre permet donc de profiter d'une réduction d'environ 50%.

Le Xiaomi 12 à seulement 445 € avec le code promo SDXFR11

Comme tous les bons plans Single Day chez AliExpress, les réductions sont accessibles grâce à un code promotionnel. Pour profiter de cette réduction, il faut renseigner le code promo SDXFR11 dans le panier avant de valider la commande. Le prix passe systématiquement à 445 €.

À quelques semaines de Noël, c'est une occasion en or si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. À ce prix, vous avez un bon smartphone haut de gamme sachant qu'on s'approche en temps normal des 1000 € pour un modèle de cette catégorie.

Pour rappel, le Xiaomi 12 embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la puce que l'on retrouve au cœur des meilleurs smartphones Android de cette année. Celle-ci est épaulée par 8 Go de mémoire RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il existe également un modèle à 12 Go de RAM associé uniquement à la version avec 256 Go de stockage.

Lors de notre test du Xiaomi 12 5G, nous avons notamment pu constater ses excellentes performances dans tous les cas de figure. Son design est agréable et il dispose d'un très bon écran AMOLED avec in taux de rafraichissement variable de 120 Hz.

Le Xiaomi 12 dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre jusqu'à deux jours d'autonomie en usage classique. Le smartphone est compatible avec une charge rapide de 67W qui permet de le recharger intégralement en 40 minutes. Et pour finir : la partie photo.

Dans de bonnes conditions de luminosité, le capteur principal prend de très beaux clichés avec du contraste, de la couleur et du piqué. En soirée, le Xiaomi 12 prend des photos de bonne facture également. Sur le plan matériel, le smartphone dispose de 3 capteurs : un module principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP et un objectif télé-macro de 5 MP.