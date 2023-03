Le Xbox Game Pass à 1 €, c’est terminé

Microsoft a discrètement retiré son offre à 1€ pour le Game Pass. Désormais, il faudra payer plein tarif pour profiter du service. L’une des versions d’essai les plus intéressantes du marché disparaît. Les prix des abonnements restent similaires.

Depuis son lancement en 2017, le Xbox Game Pass propose à tous les nouveaux venus un test d’un mois pour un euro. Une offre alléchante qui permet, à moindre de coût, de profiter d'un service complet avant de payer plein pot. Tout cela, c’est terminé.

Microsoft a en effet discrètement retiré cette offre de sa boutique en ligne. Aucune annonce n’a été faite : elle a tout simplement disparue. Si vous voulez vous abonner au Game Pass, il faut directement payer le prix fort. Pour les abonnés de longue date, rien ne change.

Le Game Pass supprime son abonnement à 1 euros

Il est tout de même curieux de fois Microsoft se priver d’un prix d’appel si séduisant. Certes, il est encore très intéressant de payer 13 euros par mois afin de tester le dernier blockbuster en date au lieu de l’acheter, mais l'accueil est moins chaleureux pour les nouveaux arrivants. Microsoft n’a pas donné de raison précise à cette décision. Contactée par Windows Central, la firme de Redmond a tout simplement confirmé la chose, indiquant au passage travailler sur de nouvelles offres plus adaptées aux marchés visés.

Avec le rachat d’Activision-Blizzard qui se profile, Microsoft avait assuré que le prix de son service n’allait pas augmenter. Toutefois, rien n'a été dit sur cette offre d'accueil. Une petite filouterie qui ne passe pas inaperçu.

Pour rappel, le Game Pass est l’offre phare de Microsoft. Réunissant plus de 25 millions de joueurs, elle permet de profiter d’une large bibliothèque de jeux pour pas cher. Trois abonnements sont proposés : un pour PC à 10 euros par mois, un pour console au même prix et un qui mixe les deux en ajoutant le cloud pour 13 euros par mois. Le service va cette année accueillir des exclusivités fortes, comme le très attendu Starfield, le nouveau bébé de Bethesda (The Elder Scrolls). Si vous voulez en profiter, il faudra payer 10 euros au minimum.