Le Xbox Cloud Gaming va atteindre son plein potentiel avec cette fonctionnalité très attendue

Dès novembre 2024, le Xbox Cloud Gaming va atteindre son plein potentiel avec l'arrivée d'une fonctionnalité attendue de longue date. En effet, les joueurs Xbox seront enfin en mesure de streamer sur le cloud l'ensemble des jeux présents dans leur bibliothèque, et pas seulement des titres du Game Pass.

C'est l'une des principales promesses du Xbox Cloud Gaming : permettre aux joueurs Xbox de streamer sur le cloud n'importe quel jeu de leur bibliothèque, et non seulement les titres disponibles dans le Game Pass.

Cette fonctionnalité devait faire son entrée en 2022, mais finalement, son déploiement a été retardé pour des raisons techniques. Microsoft a rencontré des difficultés pour concevoir une infrastructure cloud capable de gérer des milliers de jeux, au lieu des centaines compatibles actuellement via le Game Pass. Des négociations avec certains éditeurs, qui exigeaient la signature de nouvelles licences d'exploitation, ont également ralenti le processus.

Mais comme l'avait annoncé Phil Spencer en février 2024, lancer n'importe quel jeu sur le Xbox Cloud Gaming sera bientôt une réalité. D'après nos confrères de The Verge, le constructeur prépare actuellement l'arrivée de cette fonctionnalité très attendue dans le cadre du projet Lapland.

Le Xbox Cloud Gaming va enfin atteindre son plein potentiel

Selon les informations partagées par le média américain, Microsoft a préparé ses serveurs Xbox Cloud Gaming pour prendre en charge le streaming à distance de milliers de jeux. Comme d'habitude, la firme de Redmond va d'abord passer par une phase de test. Ainsi, les membres du Xbox Insider pourront essayer les nouvelles capacités de streaming du Xbox Cloud Gaming dès novembre 2024, avant de les étendre à davantage d'utilisateurs Xbox.

Pour rappel, cette nouveauté à venir sur le Xbox Cloud Gaming survient alors que l'application Xbox sur Android va recevoir un changement de taille. En effet, dès novembre, les joueurs pourront jouer et acheter des jeux Xbox directement depuis l'appli Xbox sur leur appareil Android. Une petite révolution, rendue possible grâce à une récente décision de justice. Pour cause, Google ne peut plus contraindre les éditeurs d'applications à utiliser son système de paiement pour effectuer des achats in-app. La fin d'un abus de position dominante dénoncée depuis des années par d'autres acteurs de la Tech, Epic Games en tête.