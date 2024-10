Le widget Google Home devient enfin plus utile, finie la galère pour gérer ses objets connectés

Google corrige deux gros défauts relatifs au widget pour écran d'accueil de son application Home. De quoi vérifier et contrôler plus facilement ses objets connectés depuis cette interface.

Écosystème Google oblige, l'application Home est l'une des plus populaires du marché pour piloter ses objets connectés. Pourtant, celle-ci est loin d'être exemptée de tout défaut. On peut notamment adresser des reproches à son widget pour l'écran d'accueil du smartphone, assez mal pensé et qui n'actualise pas le statut des appareils en temps réel.

Un défaut qui pourrait en partie être corrigé avec une prochaine mise à jour. Android Authority a fouillé le code de l'APK de la version 3.24.1.4 de Google Home et a trouvé des mentions à un nouveau widget pour l'application. Mieux, le média a réussi à activer la fonctionnalité pour nous donner un aperçu de ce à quoi va ressembler ce nouvel élément d'interface.

Toujours pas de widget actualisé en temps réel

Le design du widget n'évolue que très peu, mais on trouve désormais dans le coin supérieur droit une icône d'actualisation, qui permet de lancer le rafraîchissement du widget pour obtenir des informations à jour sur vos dispositifs connectés en cours d'utilisation ou non. Juste à côté de cette icône, Google a ajouté l'heure de la dernière actualisation, pour que vous sachiez s'il est nécessaire de l'activer manuellement. Nous ne sommes pas encore à un widget actualisé en temps réel, mais il y a du mieux.

Autre amélioration, une nouvelle option de suggestion automatique apparaît dans les paramètres de l'application. Une fois activée, vos appareils et automatisations les plus utilisés sont ajoutés au widget de Google Home, permettant de gagner un temps précieux pour personnaliser son expérience. Nul doute qu'avoir à configurer soi-même le widget en a découragé plus d'un, cette nouveauté devrait contribuer à renforcer l'adoption du widget de Google Home.

L'icône d'actualisation et la suggestion automatique sont des fonctions qui sont encore en cours de développement. Elles pourraient évoluer d'ici à leur déploiement et on ne sait pas encore quand elles seront rendues disponibles auprès du public.

Source : Android Authority