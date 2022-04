Le Vivo X Fold est officiel : un concurrent du Galaxy Z Fold 3 au format XXL

Vivo a présenté le 11 avril 2022 le X Fold, son premier smartphone avec écran pliable. Ayant déjà fait l’objet d’un teaser officiel, le smartphone se positionne sur le même segment que le Find N d’Oppo et les Galaxy Z Fold de Samsung. Mais l’une des particularités du X Fold est sa taille : son écran interne mesure 8,03 pouces. Soit l’écran pliable le plus grand du marché, juste devant le Mate X2 de Huawei. Et quoi d’autre ? Réponse.

Il y a deux semaines, nous rapportions dans nos colonnes le teaser officiel du X Fold, le premier smartphone pliable de Vivo. À l’occasion de ce teaser, la marque dévoilait quelques détails sur ce modèle très symbolique. D’abord son design, très haut de gamme avec du cuir végane pour l’une des versions, un écran externe borderless et un énorme module photo arborant le logo de l’opticien allemand Carl Zeiss.

Lire aussi – Le Vivo V23 5G et sa coque caméléon arrivent en France, sortie en avril 2022

Nous avions également vu un module photo dont les caractéristiques techniques semblaient être reprises du Vivo X70 lancé en septembre en Chine (ouverture à f/1.75 pour pour capteur principal, téléobjectif jusqu’à 125 mm pour un rapport de zoom qui monte à 5x, ultra grand-angle 14 mm avec lentille asphérique). Quand le teaser a été publié sur les réseaux sociaux chinois, Vivo donnait rendez-vous à ses fans le 11 avril 2022 pour en savoir plus. Et c’est justement aujourd’hui ! Découvrons donc quoi il en retourne exactement.

Le Vivo X Fold est un smartphone pliable géant

Le Vivo X Fold est donc bien un smartphone avec deux écrans, dont l’un se plie vers l’intérieur, comme le Galaxy Z Fold 3. Mais il y a une différence de taille : alors que le Find N d’Oppo se veut être plus petit que le Fold 3, le X Fold est plus grand. Son écran interne mesure 8,03 pouces, soit la plus grande taille aujourd’hui, dépassant d’une courte tête le record du Mate X2 et ses 8 pouces. L’écran extérieur est lui aussi très grand : 6,53 pouces au format 21/9e. Le X Fold est donc un smartphone géant !

L’écran interne repose sur une dalle AMOLED LTPO dont le taux de rafraichissement varie de 1 à 120 Hz. Elle est compatible HDR10+. Pratiquement au format 4:3, elle offre une définition équivalente à du Quad HD+ : 1916 x 2160 pixels, pour une résolution de 360 pixels par pouce. À l’extérieur, il y a également une dalle AMOLED 120 Hz. Sa définition est Full HD+ pour une résolution qui tourne aussi autour des 400 pixels par pouce. Sa fréquence doit également varier, mais de façon moins large.

La charnière est légèrement différente des modèles de Samsung puisqu’elle permet de plier entièrement le téléphone, sans écart entre les deux parties du téléphone quand il est fermé. Autre différence avec la concurrence : Vivo a intégré deux lecteurs d’empreintes digitales, un sous chaque écran (au centre pour l’externe, en bas à droite pour l’interne). Comme Samsung et Oppo, Vivo a adapté Origin OS pour tirer parti du form factor du X Fold, notamment quand il est à moitié ouvert.

La fiche technique du Vivo X Fold est digne d'un très haut de gamme

À l’intérieur, vous retrouvez un Snapdragon 8 Gen 1 : contrairement à Oppo, Vivo adopte le dernier SoC de Qualcomm dans son modèle emblématique. Nous verrons quelle sera l’incidence sur le prix. Le composant est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage non extensibles. Les deux batteries offrent une capacité totale de 4600 mAh, soit davantage que Samsung et Oppo. Vivo promet une autonomie de 13 heures en vidéo, 21 heures en appel audio et 23 heures en lecture d’eBook. Le téléphone est compatible charge rapide 66 watts et charge sans fil 50 watts.

Passons à la photo. Nous pouvons aujourd’hui compléter les indications offertes par Vivo dans le teaser. Voici la configuration exacte :

Capteur principal 50 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.8, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase et autofocus laser

, objectif ouvrant à f/1.8, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase et autofocus laser Capteur ultra grand-angle 48 mégapixels , objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 112°

, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 112° Capteur 12 mégapixels (spécialiste portrait) avec téléobjectif ouvrant à f/2.0 (zoom 2x), autofocus à détection de phase

(spécialiste portrait) avec téléobjectif ouvrant à f/2.0 (zoom 2x), autofocus à détection de phase Capteur 8 mégapixels (photo de détail) avec téléobjectif périscopique ouvrant à f/3.4 (zoom optique 5x), autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

(photo de détail) avec téléobjectif périscopique ouvrant à f/3.4 (zoom optique 5x), autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Capteur selfie 16 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.5 (il y a visiblement deux capteurs selfie, mais un seul est renseigné sur la fiche technique officielle)

C’est une très belle configuration proposée ici par Vivo, comparable à celle d’un Galaxy S22 Ultra (qui offre lui aussi deux téléobjectifs, dont un périscopique).

Des prix supérieurs à ceux du Oppo Find N

Voilà donc une fiche technique et une proposition extrêmement ambitieuse. Elle est évidemment assortie d’un prix qui n’est pas si ambitieux. 8999 yuans en version 12+256 Go et 9999 yuans en version 12+512 Go. Soit 1300 euros pour la première version et 1440 euros pour la seconde. À titre de comparaison, le Find N (que nous avons pris en main ici) est vendu moins cher, à 7699 yuans et 8999 yuans en version 8+256 Go et 12+512 Go. Mais le rapport qualité-prix pourrait être à l’avantage de Vivo. Notez que le X Fold, comme le Find N, est pour l’instant exclusif à la Chine.