Le traducteur de texte de votre iPhone vous agace ? Vous pouvez enfin remplacer la solution par défaut

Apple permet enfin de remplacer le logiciel de traduction par défaut des iPhone par Google Traduction. Il y a toutefois une condition : votre appareil doit être absolument compatible avec iOS 18 / iPadOS 18 et être doté de la dernière version disponible.

L'Europe a plutôt du bon pour mettre fin au côté ultra-fermé et verrouiller de l'écosystème Apple. La commission européenne impose en effet à la firme de proposer à ses clients basés en Europe la possibilité de sélectionner des alternatives à ses applications et services par défaut. On a vu apparaitre la chose dès le passage à iOS 18. Mais dans les faits, peu d'applications tierces sont encore proposées.

Il faut dire que Apple impose des critères très stricts aux développeurs pour maintenir un haut niveau de sécurité. C'est ainsi que plusieurs mois après la sortie de iOS 18, on commence enfin à voir (surtout) Google apparaitre dans les choix possibles. Et vous l'aurez compris, la dernière addition à ce cercle encore assez fermé est Google Traduction.

Comment choisir Google Traduction comme traducteur par défaut sur iPhone

La firme permet en effet depuis sa dernière mise à jour sur iOS et iPadOS de sélectionner Google Traduction comme traducteur par défait. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Réglages puis de descendre tout en bas de la page pour aller dans Apps par défaut. De là, il suffit de cliquer sur Traduction pour accéder au menu de sélection.

Notez que pour voir ces options il faut que votre smartphone soit compatible avec iOS 18. Mais aussi que ce dernier tourne sous l'une des dernières révisions du système d'exploitation – à savoir iOS/iPadOS 18.4 ou ultérieur. Si l'option semble refuser de s'afficher, vérifiez bien, que l'application Google Traduction est présente sur l'appareil.

Contrôlez également via l'App Store si une mise à jour de l'application n'est pas nécessaire dans votre cas. Remplacer Traduire (Apple) par Google Traduction vous donne accès, entre autres, à plus de langues et d'options pour traduire du texte. Ou ce que vous dit un interlocuteur en face de vous. Plus de 100 langues sont disponibles contre une sélection plus restreinte via l'application native sur les appareils griffés d'une pomme.