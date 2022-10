Le Touch ID sur les iPhone ne reviendra probablement jamais

Bien que de plus en plus abandonnée au profit de Face ID, Touch ID, la technologie de reconnaissance digitale d'Apple, a toujours de fervents admirateurs. Alors que le bruit courait selon lequel la firme de Cupertino étudierait un Touch ID sous l'écran, les experts semblent confirmer qu'un tel système n'est plus d'actualité sur les appareils haut de gamme d'Apple.

La reconnaissance digitale, que ce soit sur iOS ou Android, a changé les usages en matière de téléphonie. Nous sommes désormais habitués à allumer nos smartphones en plaçant un doigt sur un capteur, plutôt que d’appuyer sur un bouton et de composer un code. Avec Face ID, Apple pensait avoir trouvé une technologie encore plus rapide et encore plus sûre pour remplacer Touch ID, mais pour diverses raisons, la reconnaissance digitale a encore la préférence de certains utilisateurs. La marque à la pomme a un temps envisagé de proposer un système de Touch ID sous l’écran dans ses smartphones haut-de-gamme, mais selon les journalistes de Bloomberg, l’idée est abandonnée.

Le débat est ouvert : laquelle de Touch ID ou de Face ID est la technologie de déverrouillage la plus rapide et la plus sûre pour les appareils Apple ? Sur les réseaux sociaux, les avis sont tranchés. Selon ce membre d’AppleInsider, Face ID est plus rapide, plus sûr et plus facile à utiliser depuis l’iPhoneX. Un autre participant ajoute que depuis la fin du port obligatoire du masque, la nécessité de passer par la reconnaissance digitale a disparu.

Touch ID ne fera pas son retour avant l'iPhone 17

D’autres affirment que la reconnaissance faciale n’est pas tout le temps fiable, il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour utiliser son téléphone. La reconnaissance digital s’est perfectionnée et ne réclame pas autant d’attention. D’autres utilisateurs soulignent que l’utilisation de la technologie Touch ID reste de mise sur les ordinateurs (sous MacOS ou Windows) : elle reste bien plus fiable et moins coûteuse à implémenter sur ce genre d’appareils. Bloomberg confirme donc les prédictions de Ming Chi Kuo, le grand expert de la chaîne logistique d’Apple : le Touch ID ne sera pas de retour sur l’iPhone avant quelques années. Il faudra donc attendre 2025 pour voir Touch ID sous l’écran de l’iPhone 17.

La décision est certes compréhensible, mais quelque peu étonnante quand on sait que les Samsung Galaxy S22, les OnePlus 10 Pro et autres Xiami 12 Pro, en bref, le fleuron des marques concurrentes, intègrent cette technologie pour le plus grand plaisir de leurs utilisateurs. Cela dit, le capteur capacitif du Touch ID reste moins onéreux à fabriquer et à implémenter, c’est pourquoi selon les experts, la gamme des iPhone SE d’Apple ou encore l'iPad de 10ème génération devraient continuer de proposer ce type de déverrouillage.