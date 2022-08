Le nouvel iPad aurait Touch ID intégré dans le bouton de démarrage

L'iPad de 10ème génération devrait débarquer dans quelques semaines avec un nouveau design. Le capteur Touch ID serait relocalisé sur le bouton d'alimentation et la caméra frontale déplacée pour un usage en mode paysage plutôt que portrait.

Des années après avoir supprimé le bouton principal intégrant le capteur Touch ID de ses iPhone, Apple pourrait récidiver en le retirant de ses iPad d'entrée de gamme. D'après la publication japonaise Macotakara, la marque à la pomme aurait prévu de déplacer le lecteur d'empreintes digitales sur la tranche de la tablette, et plus précisément sur le bouton d'alimentation. Contrairement aux iPhone, Touch ID ne disparaît donc pas complètement sur iPad.

Si ce rapport se confirme, on peut s'attendre à un changement de design pour le nouvel iPad à venir, avec des bordures plus fines autour de l'écran. D'ailleurs, cet iPad de 10ème génération devrait reprendre une esthétique proche de celle de l'iPad Mini 6, introduit sur le marché à la rentrée 2021. On attend la présence de bords plats ainsi que l'intégration d'un port USB-C pour remplacer le traditionnel connecteur d'alimentation Lightning.

iPad 10 : Touch ID déménage, un capteur photo pour le mode paysage ?

Apple pourrait aussi déplacer un autre élément important de son iPad : la caméra frontale. Sur tablette, elle sert beaucoup moins pour les selfies que pour les appels visio, et l'obligation de l'utiliser en mode portrait peut être un inconvénient dans bien des situations. Le capteur photo pourrait donc être déplacé sur le côté droit de l'iPad pour pouvoir être utilisé en toute efficacité en mode paysage, notamment pour FaceTime. C'est déjà le choix opéré par la plupart des constructeurs de tablettes Android.

Le prochain iPad ne devrait pas être annoncé en septembre aux côtés de l'iPhone 14, mais en octobre avec les nouveaux Mac. La mise à jour iPadOS 16 sera aussi déployée à cette occasion. Parmi les autres rumeurs concernant cet iPad 10, celui-ci serait propulsé par une puce A14 Bionic, alors que l'iPad Mini 6 a eu droit à un SoC A15 Bionic plus récent.

Source : Macotakara