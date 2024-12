La R5 détrône en un mois le Tesla Model Y dans le classement des ventes françaises

Disponible officiellement depuis un peu plus d'un mois, la nouvelle R5 e-Tech se classe déjà au sommet des ventes de voitures électriques en France, mettant ainsi fin au règne du Model Y de Tesla.

En novembre 2024, le marché automobile français affiche encore des ventes en berne sur sept mois consécutifs. Ainsi et comme le rapportent les experts de AAA Data, les immatriculations de voitures particulières neuves ont diminué de 13 % le mois dernier par rapport à la même période en 2023. Par conséquent, le marché accentue donc sa baisse au cumul à – 4 %.

Pour l'électrique, les choses sont encore plus compliquées. Après avoir enregistré une explosion des ventes en novembre 2023 à hauteur de 52 %, elles ont reculé le mois dernier de 24 % ! Rappelons toutefois qu'à l'époque, le contexte politique a favorisé le marché des VE. En effet, l'éco-score allait faire ses débuts, et avec lui, de nombreuses voitures allaient perdre le bonus écologique (Dacia, Tesla, MG, etc.). Par conséquent, les clients se sont rués sur ces modèles pour profiter une dernière fois du coup de pouce gouvernemental sur ces véhicules.

Tout n'est pas catastrophique toutefois en novembre 2024. En effet, plusieurs marques ont affiché des progressions plutôt impressionnantes, à l'image de Renault et Citroën grâce à l'arrivée de leurs derniers modèles. De son côté, la marque au losange a vu ses ventes s'envoler de 77 %, et ce grâce au départ canon de la R5 e-Tech.

La R5 e-Tech devient n°1 des ventes de VE en France

Ce mois-ci, la citadine électrique s'est écoulé à 3 316 exemplaires en France. Elle devient de facto la numéro 1 des ventes sur le marché de l'électrique hexagonal, et grimpe à la 7e place toutes énergies confondues. Une belle performance en seulement un mois d'exploitation.

A titre comparatif, le Tesla Model Y – soit la voiture la plus vendue au monde – a enregistré “seulement” 3175 immatriculations ce mois-ci. On retrouve ensuite sur la 3ème marche du podium le récent ë-C3 de Citroën, avec 1 239 voitures vendues. Reste maintenant à savoir si la R5 e-Tech va conserver ou non cette dynamique. Rien n'est assurée, surtout avec le sévère coup de rabot opéré par le gouvernement sur les aides à l'achat pour les VE.

Pour rappel, la prime à la casse va être supprimée pour de bon, tandis que le bonus écologique va revoir ses plafonds à la baisse… Le surbonus pour les ménages les plus modestes va notamment passer à 4 000 € au lieu de 7 000 €, tandis que les bourses plus aisées pourront prétendre à une aide située entre 3 000 et 2 000 € (au lieu de 4 000 €).

Source : Electrek