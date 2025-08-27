Le Terminal de Windows reçoit une énorme mise à jour pleine de changements très utiles

Après de longs mois de disette, une grosse mise à jour arrive pour le Terminal de Windows. Le programme fait le plein de nouveautés. Voici les principales ajoutées par la version 1.23, en cours de déploiement.

Le Terminal de Windows, c'est l'exemple parfait du programme dont on peut facilement oublier l'existence, mais qui se rappelle à nous de temps en temps au détour d'un tutoriel. Surtout quand il s'agit de résoudre un problème pour lequel les solutions habituelles ne fonctionnent pas. Vous avez déjà dû vider le cache DNS à cause d'un souci de connexion Internet insoluble ? Alors vous êtes passé par le Terminal.

Rappelons qu'il ne faut pas le confondre avec l'Invite de commandes, qui n'a pas été remplacée par le Terminal malgré les rumeurs persistantes. Actuellement, le logiciel est sous sa version 1.22, à laquelle nous avons eu droit en février dernier. Depuis, à part des corrections de bugs, aucune nouveauté n'est venu pointer le bout de son nez. C'est désormais chose faite avec la mise à jour 1.23 du Terminal. Elle apporte son lot de fonctionnalités bienvenues.

La dernière version du Terminal de Windows ajoute plusieurs nouveautés

Les développeurs de chez Microsoft expliquent ce délai par un gros travail sur la stabilité du Terminal, ce qui n'était apparemment pas une mince affaire. En plus d'éradiquer de nombreux bugs, la mise à jour se démarque notamment par une nouvelle interface pour le menu déroulant, celui qui s'ouvre en cliquant sur la flèche à droite des onglets. Il gagne des options jusque là accessibles uniquement dans le fichier JSON du programme, ce qui était loin d'être pratique.

À cela s'ajoute “une toute nouvelle architecture de fenêtrage, plus fiable […]”, entre autres. Certes, la plupart des nouveautés parleront surtout aux développeurs ou a minima aux bidouilleurs qui se servent régulièrement du Terminal. Il est cependant important de constater que Microsoft n'abandonne pas ce programme discret, mais qui nous sauve parfois d'une situation insoluble. La firme de Redmond ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque la version 1.24 du Terminal est déjà disponible en test. La 1.23 est quant à elle en cours de déploiement via le Microsoft Store.