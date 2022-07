Le succès du S22 Ultra pousse Samsung à abandonner le S22 FE

Le Galaxy S22 Ultra connait un succès sans précédent. Or et d'après le site sud-coréen The Elec, Samsung a décidé de donner la priorité au smartphone premium, quitte à annuler la production d'un autre smartphone : le Galaxy S22 FE.

Comme vous le savez peut-être, le S22 Ultra connaît un grand succès auprès des utilisateurs. Pensé pour remplacer le Galaxy Note dans le catalogue de Samsung, le dernier smartphone premium de la marque sud-coréenne a fait de nombreux émules, puisqu'il s'est déjà écoulé à plus de 11 millions d'exemplaires à travers le monde.

Le constructeur n'avait pas enregistré de telles performances depuis le Galaxy Note 8 en 2017, qui avait atteint les 10 millions d'unités vendues. Or et d'après nos confrères du site spécialisé The Elec, Samsung a décidé de donner la priorité à son flagship, quitte à annuler la production d'un autre smartphone, à savoir le Galaxy S22 FE.

Pas de S22 FE pour produire plus de S22 Ultra

Ces informations proviennent de sources de la chaîne d'approvisionnement de Samsung. D'après The Elec, le Galaxy S22 FE a bien été mis au placard par le constructeur, l'objectif étant de réserver toutes les ressources (notamment les puces électroniques) pour la fabrication du S22 Ultra.

Visiblement, la firme de Séoul avait prévu de produire 3 millions d'unités de S22 FE, avant de se raviser, préférant dédier les puces en sa possession à la conception du S22 Ultra. Toutefois, le constructeur n'aurait pas tiré un trait définitif sur la gamme Fan Edition, puisqu'une version FE du Galaxy S23 serait toutefois prévue pour l'année prochaine.

Samsung a retenu la leçon du S21 FE

Lors de ces derniers mois, de nombreux analystes avaient déjà prédit l'abandon du Galaxy S22 FE, notamment à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Il faut rappeler que le lancement de son prédécesseur, le Galaxy S21 FE, ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions. Après de multiples reports liés à la pénurie, le smartphone est finalement arrivé en début d'année 2022.

Seulement et en raison des surcoûts engendrés par le manque de puces électroniques, Samsung n'a pas eu d'autres choix que de priver le S21 FE de son principal argument de vente : son bon rapport qualité-prix. Pour cause, Samsung a lancé l'appareil au prix de 759 euros, soit un tarif plus élevé que le Galaxy S21 ! Pour les consommateurs, il était donc bien plus rentable d'opter pour un S21 (moins cher et offrant de meilleures performances en photo et sur l'écran) que de se tourner vers le S21 FE. Il est probable que Samsung n'ait pas voulu retenter l'expérience avec le S22 FE.

Source : The Elec